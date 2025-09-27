  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 27/09/2025 16:30

Phát hiện xe đầu kéo chở 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

HNN.VN - Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, siết chặt an toàn thực phẩmXử phạt hành chính cần "rắn" hơn để không ai dám vi phạmKhông để thực phẩm bẩn gây tổn hại đến người tiêu dùng

Toàn bộ thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng công an tạm giữ 

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792, Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an thành phố phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10% đến 30% và vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ từ 20% đến 50%, cụ thể là 27,92%.

Đáng chú ý, trên xe đang vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, thịt dê, chân gà... nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao toàn bộ phương tiện và số hàng hóa nói trên cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcảnh sátphát hiệnxe tảichở hàng hóathực phẩm bẩn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn tiên phong từ Huế

Từ những ca ghép tạng xuyên Việt lập kỷ lục tại Bệnh viện Trung ương Huế đến các sản phẩm khoa học, công nghệ ứng dụng từ Đại học Huế, cùng nền tảng đô thị thông minh Hue-S…, Huế đang khẳng định vị thế trung tâm y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu ấn tiên phong từ Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top