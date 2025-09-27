Phát hiện xe đầu kéo chở 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Toàn bộ thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng công an tạm giữ

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792, Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an thành phố phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10% đến 30% và vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ từ 20% đến 50%, cụ thể là 27,92%.

Đáng chú ý, trên xe đang vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, thịt dê, chân gà... nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao toàn bộ phương tiện và số hàng hóa nói trên cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.