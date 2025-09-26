Ba đối tượng bị khởi tố vì sản xuất dầu gội, dầu xả giả

Tang vật vụ án thu giữ tại hiện trường

Trước đó, vào ngày 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại địa chỉ ngõ 5, kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan (phường Kim Long) và phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 49 Xuân Hòa, phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất, đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6 - 7/2025, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Các đối tượng đã đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Cosmetic (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) - một sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật lên đến 108 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.