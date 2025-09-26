  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 20:05

Ba đối tượng bị khởi tố vì sản xuất dầu gội, dầu xả giả

HNN.VN - Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ra quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thôngRa mắt mô hình “Biên giới bình yên”“Dân vận khéo” - Chìa khóa hóa giải các vụ việc phức tạpNâng cao chất lượng pháp chế Công an nhân dân trong tình hình mới

Tang vật vụ án thu giữ tại hiện trường 

Trước đó, vào ngày 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại địa chỉ ngõ 5, kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan (phường Kim Long) và phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 49 Xuân Hòa, phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất, đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6 - 7/2025, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Các đối tượng đã đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Cosmetic (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) - một sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật lên đến 108 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốnhóm đối tượngsản xuấtdầu gộidầu xảgiả
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn tiên phong từ Huế

Từ những ca ghép tạng xuyên Việt lập kỷ lục tại Bệnh viện Trung ương Huế đến các sản phẩm khoa học, công nghệ ứng dụng từ Đại học Huế, cùng nền tảng đô thị thông minh Hue-S…, Huế đang khẳng định vị thế trung tâm y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu ấn tiên phong từ Huế
Ra quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thông

Ngày 25/9, Công an TP. Huế cho biết Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã và đang ra quân, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác, xe kéo đẩy tự chế lưu thông trên nhiều tuyến đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ra quân xử lý xe ba gác, xe kéo đẩy gây mất an toàn giao thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top