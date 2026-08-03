Những mô hình từ lòng dân

Công an xã Lộc An phối hợp với Giáo xứ Thiện Loại tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Cùng giữ bình yên

Ở Giáo xứ Thiện Loại (xã Lộc An), công tác phòng, chống ma túy không còn là câu chuyện riêng của lực lượng công an. Hội đồng Giáo xứ, các đoàn thể và người có uy tín cùng tuyên truyền, vận động giáo dân; các gia đình nhắc nhở con em tránh xa tệ nạn.

Ra đời cách đây gần 2 năm, “Giáo xứ Thiện Loại không ma túy” là mô hình đầu tiên của thành phố Huế về phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào giáo dân. Giáo xứ tổ chức cho giáo dân ký cam kết chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; vận động mọi người lên án, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.

Nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, tập trung tuyên truyền cho thanh, thiếu niên, nhắc nhở các gia đình và vận động cộng đồng nâng cao cảnh giác. Theo bà Trương Thị Ngọc Lan, một giáo dân thường xuyên tham gia hoạt động của giáo xứ, nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy có chuyển biến rõ hơn; các gia đình quan tâm, chủ động nhắc nhở thanh, thiếu niên tránh xa tệ nạn.

Thiếu tá Phan Văn Thảo, Phó Trưởng Công an xã Lộc An cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với giáo xứ tuyên truyền phòng, chống ma túy; đồng thời tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Từ Thiện Loại, cách làm này tiếp tục được lan tỏa với “Giáo xứ Buồng Tằm không ma túy” ở phường Phú Bài. Với sự tham gia của chức sắc, chức việc và giáo dân, công tác phòng ngừa ma túy được gắn với sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Góp sức giữ địa bàn

Tại kiệt 131 Trần Phú, phường Thuận Hóa, mô hình “Liên gia tự quản về ANTT” được xây dựng tại khu dân cư tập trung đông người lao động, sinh viên thuê trọ.

Các thành viên ban điều hành phối hợp với Công an phường đến từng hộ dân, khu nhà trọ tuyên truyền pháp luật, vận động người dân báo tin, tố giác tội phạm. Chủ nhà trọ được vận động chấp hành các quy định về ANTT, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống ma túy; người thuê trọ được nhắc nhở bảo vệ tài sản, phòng ngừa vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Phúc, chủ một khu nhà trọ tại kiệt 131 Trần Phú cho biết, việc thường xuyên được tuyên truyền giúp các chủ nhà chủ động hơn trong quản lý người thuê. Các chủ nhà nhắc nhở sinh viên phòng ngừa trộm cắp, cháy nổ, tránh xa tệ nạn xã hội và báo lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiệu quả của mô hình đã được Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn quốc theo Thông báo số 4740/BCĐ ngày 31/12/2024; Bộ Công an tặng bằng khen.

Trung tá Hoàng Quốc Phong, Phó Trưởng Công an phường Thuận Hóa khẳng định, thông qua mô hình, người dân chủ động hơn trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Nhiều vụ việc được nắm bắt, giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Từ những mô hình cụ thể, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Huế đang hình thành nhiều cách làm phù hợp với từng địa bàn. Hiện thành phố duy trì, xây dựng 125 mô hình, điển hình tiên tiến, từ khu dân cư, trường học, dòng họ đến vùng đồng bào tôn giáo, khu vực biên giới. “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Camera an ninh”, “Bảo đảm ANTT tại các trường học”… tiếp tục phát huy hiệu quả; trong đó, có mô hình được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc.