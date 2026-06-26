Chung tay xây dựng điểm xanh văn hóa

Các hoạt động vì môi trường được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB phường Phú Xuân. Ảnh: Hội CCB phường Phú Xuân

Tạo điểm nhấn cảnh quan khu dân cư

Những buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường, khu dân cư đã trở thành hoạt động quen thuộc của hội viên Hội CCB phường Phú Xuân. Trong nhiều phong trào như “Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” đến mô hình “Trước ngõ nhà hội viên không rác”, nhiều CCB đã duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh khu vực sinh sống và vận động người dân cùng tham gia.

“Ban đầu nhiều người nghĩ chỉ cần quét dọn trước nhà mình là đủ, nhưng khi thấy đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hơn, bà con xung quanh cũng tự giác tham gia. Đến nay, việc dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh đã trở thành thói quen của nhiều hộ dân trong khu vực. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là cách để CCB chúng tôi tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường”, CCB Diệp Minh Phú chia sẻ.

Bên cạnh vận động người dân, Hội CCB phường Phú Xuân còn phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị. Trong đó, việc xây dựng các điểm xanh văn hóa, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng tại các khu dân cư được duy trì thường xuyên. Hưởng ứng các phong trào xây dựng không gian xanh, hội viên Hội CCB phường đã tham gia xây dựng 23 điểm xanh văn hóa trên địa bàn. Nhiều bức tường cũ cũng được khoác lên diện mạo mới thông qua các công trình bích họa, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu dân cư.

Hội còn phối hợp xây dựng 12 bồn hoa dọc tuyến sông Ngự Hà. Những bồn hoa này không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường nơi công cộng của người dân.

Xây dựng những tuyến đường hoa kiểu mẫu

Một trong những mô hình nổi bật của Hội CCB phường Phú Xuân thời gian gần đây là “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”. Từ các tuyến đường vốn còn đơn điệu hoặc tồn tại tình trạng rác thải, nhiều đoạn đường đã dần được phủ sắc hoa và cây xanh. Cụ thể, chi hội 5 và chi hội 2 - Thuận Hòa đã xây dựng các tuyến đường hoa tại đường Yết Kiêu, dọc hai bên hồ Võ Sanh và Tân Miếu. Trong khi đó, chi hội 6 và chi hội 7 - Tây Lộc triển khai tuyến đường hoa trên các đường Ngô Thế Lân và Trần Văn Kỷ với tổng chiều dài khoảng 1,6km. Trong khi đó, tuyến đường hoa do chi hội 9 - Đông Ba triển khai trên đường Phùng Hưng có chiều dài khoảng 1,2km.

Hội viên Hội CCB phường cũng chung tay đầu tư, chăm sóc "tuyến đường hoa kiểu mẫu" tại các tuyến đường dọc sông Ngự Hà với nhiều chủng loại cây, hoa như: hồng, giấy, tường vi, hoa cẩn và hoa mười giờ... Các tuyến đường được phân công hội viên theo dõi, chăm sóc định kỳ nhằm đảm bảo cây xanh phát triển ổn định và giữ được mỹ quan lâu dài.

Theo ông Trương Quang Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Phú Xuân, việc xây dựng các tuyến đường hoa không chỉ hướng đến mục tiêu làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường và giữ gìn không gian sống chung. “Chúng tôi xác định đây không chỉ là công trình ngắn hạn mà là hoạt động thường xuyên. Sau khi hoàn thành, Hội đều thành lập các tổ tự quản để chăm sóc, kiểm tra và duy trì hiệu quả của các tuyến đường hoa. Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận của người dân để cùng chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp”, ông Hoàng chia sẻ.

Để các mô hình phát huy hiệu quả, Hội CCB phường Phú Xuân còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội của Hội và địa phương. Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt được biểu dương, nhân rộng nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.