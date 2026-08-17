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Hướng dẫn đăng ký, quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả nhãn hiệu

HNN.VN - Sáng 19/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn đăng ký, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể nhãn hiệu trên địa bàn thành phố.

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Nhãn hiệu là một trong những yếu tố quan trọng giúp sản phẩm được nhận diện, tạo dựng niềm tin và nâng cao giá trị trên thị trường. Qua rà soát danh sách nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được cung cấp, hiện trên địa bàn thành phố có 68 văn bằng được ghi nhận, với nhiều nhóm sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

 Nhiều tổ chức, hợp tác xã, chủ thể nhãn hiệu trên địa bàn còn gặp khó khăn trong việc đăng ký cũng như quản lý, sử dụng nhãn hiệu hiệu quả.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, danh sách hiện có chủ yếu phản ánh thông tin về văn bằng và chủ thể, chưa có đầy đủ dữ liệu để đánh giá mức độ sử dụng, thị trường, doanh thu hay giá trị kinh tế mà từng nhãn hiệu tạo ra. Giá trị thực sự của nhãn hiệu phải được thể hiện ở việc nhãn hiệu được sử dụng, được người tiêu dùng nhận biết và niềm tin của người tiêu dùng, giúp sản phẩm mở rộng thị trường, nâng cao giá bán, tăng doanh thu và thu nhập cho người sản xuất.

Đây cũng là những nội dung thiết thực được chương trình tập huấn đặt ra, từ đăng ký, quản lý, kiểm soát sử dụng đến khai thác nhãn hiệu gắn với tăng trưởng kinh tế.

Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể nhãn hiệu hiểu rõ cách thức quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu, chương trình tập trung vào 3 nội dung: Xây dựng, quản lý nhãn hiệu tập thể; xây dựng, quản lý nhãn hiệu chứng nhận; và đặc biệt là giải pháp khai thác nhãn hiệu gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Qua đó, giúp các chủ thể rà soát quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu; chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, từng bước gắn nhãn hiệu với truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch quảng bá và phát triển thị trường; hiệu quả kinh doanh...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã  trao đổi, thảo luận và trực tiếp đặt câu hỏi với báo cáo viên về những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhằm để quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả nhãn hiệu, phát huy giá trị tài sản trí tuệ, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

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 Từ khóa:
Sở hữu trí tuệđăng kýquản lýsử dụngnhãn hiệuchủ thể
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