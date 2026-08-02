Chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc

Tuyên truyền tác hại của thuốc lá với bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi TP. Huế.

Xây dựng lối sống lành mạnh

Mang trong mình tiền sử mắc bệnh lao phổi nhiều năm, ông Nguyễn Thanh Khiêm, trú tại phường Thuận Hóa, vẫn không thể từ bỏ thói quen hút thuốc lá dù đã nhiều lần cố gắng. Hơn 45 năm hút trung bình một gói thuốc mỗi ngày khiến việc cai thuốc trở thành thử thách lớn đối với ông. Chỉ đến khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phổi TP. Huế, kết quả kiểm tra cho thấy không chỉ bệnh phổi mà men gan cũng tăng cao, cùng với sự tư vấn, động viên thường xuyên của đội ngũ y, bác sĩ và việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện, ông mới quyết tâm từ bỏ thuốc lá. “Việc cai thuốc đã góp phần tích cực cải thiện sức khỏe và hỗ trợ quá trình điều trị của tôi nên tôi sẽ cố gắng để không bao giờ hút thuốc trở lại”, ông Khiêm chia sẻ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phổi TP. Huế, thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với nhiều bệnh lý như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phế quản mạn tính, viêm phổi, ung thư phổi và nhiều bệnh lý tim mạch, đột quỵ. ThS.BS Hồ Xuân Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phổi TP. Huế cho biết, hút thuốc lá không chỉ trực tiếp gây tổn thương hệ hô hấp mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư và bệnh mạn tính khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ của người dân.

“Trung bình mỗi năm trên địa bàn thành phố phát hiện từ 1.300 đến 1.400 trường hợp mắc các bệnh về phổi, trong đó khoảng 40% bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá. Vì vậy, song song với việc điều trị theo phác đồ chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ luôn dành thời gian tư vấn, giải thích tác hại của thuốc lá, hướng dẫn người bệnh và người nhà xây dựng lối sống lành mạnh, từng bước từ bỏ thuốc lá để nâng cao hiệu quả điều trị cũng như hạn chế nguy cơ tái phát bệnh”, bác sĩ Vũ cho hay.

Không chỉ chú trọng tư vấn cá nhân, Bệnh viện còn duy trì nghiêm việc thực hiện mô hình “Bệnh viện không khói thuốc”. Các khu vực khám, chữa bệnh, phòng điều trị, hành lang đều được bố trí biển cấm hút thuốc, kết hợp tuyên truyền thường xuyên qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích và các buổi truyền thông sức khỏe, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đẩy mạnh truyền thông

Những kết quả đạt được tại Bệnh viện Phổi TP. Huế cũng là một phần trong bức tranh chung của công tác PCTHTL trên địa bàn thành phố. Kết quả nghiên cứu năm 2022 cho thấy tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành là 45,1%, nữ giới là 3,7%, tỷ lệ chung là 24,4%; tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở mức 1%. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân biết đến Luật PCTHTL đã tăng từ 65,8% năm 2018 lên 78,2% vào năm 2022 cho thấy, hiệu quả của công tác truyền thông và phổ biến pháp luật.

Bên cạnh công tác truyền thông, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch công tác hằng năm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, quảng cáo thuốc lá trái phép cũng như các hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục xây dựng cộng đồng dân cư không khói thuốc, lồng ghép nội dung hạn chế hút thuốc trong các hương ước, quy ước nhằm hình thành nếp sống văn minh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.