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Quảng Điền: Giống lúa HG383 mang lại nhiều triển vọng

HNN.VN - Sáng 19/8, UBND xã Quảng Điền tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa mới HG383 tại 3 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Sịa 1, Sịa 2 và Đông Phước.

Tất bật sản xuất vụ hè thuCác giống lúa mới đạt hiệu quả kinh tế caoNhiều giống lúa mới cho năng suất và chất lượng vượt trộiGiống lúa HG244 lãi hơn 1,5 lần so với giống đối chứngNhân rộng giống lúa chất lượng cao

Giống lúa thuần HG383 thích nghi khá tốt với điều kiện canh tác tại xã Quảng Điền. 

Qua thực tế sản xuất trong vụ hè thu 2026, giống lúa thuần HG383 thích nghi khá tốt với điều kiện canh tác tại địa phương. Giống có thời gian sinh trưởng từ 97 - 98 ngày, dài hơn giống đối chứng TH5 khoảng 8 - 9 ngày; khả năng chống đổ khá, chịu thâm canh tốt và có khả năng kháng sâu bệnh.

Đáng chú ý, năng suất bình quân của HG383 đạt khoảng 65 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng TH5 khoảng 3 tạ/ha. Kết quả này cho thấy, giống lúa mới có triển vọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và đa dạng hóa cơ cấu giống lúa trên địa bàn.

Vụ hè thu 2026, xã Quảng Điền đưa vào sản xuất 1.537ha lúa; trong đó, mô hình trình diễn giống HG383 được triển khai trên diện tích 45,5ha tại 3 hợp tác xã Sịa 1, Sịa 2 và Đông Phước.

“Việc tổ chức mô hình trên diện tích thực tế tại nhiều vùng sản xuất khác nhau tạo điều kiện để địa phương đánh giá toàn diện hơn khả năng thích nghi của giống với điều kiện đất đai, thời tiết, nguồn nước cũng như tập quán canh tác của nông dân. Kết quả từ mô hình trình diễn là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục đánh giá, hoàn thiện quy trình sản xuất và xem xét mở rộng diện tích giống HG383 trong các vụ tới”, ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền khẳng định.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Giống lúa mớivào sản xuấtvụ Hè ThuQuảng Điền.
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