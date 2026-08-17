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ClockThứ Tư, 19/08/2026 11:01

Làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

HNN.VN - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết đang phối hợp với một số đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

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 Công an thành phố triệu tập, lấy lời khai các đối tượng.

Nhóm đối tượng gồm: Hồ Ngọc Nhật Q. (SN 30/10/2009); Trần Anh T. (SN 12/8/2010); Cao Vương H. (SN 22/01/2011); Trần Quốc L. (SN 17/3/2012); Nguyễn Trung D. (SN 29/4/2010); Lê Võ Đức M. (SN 11/11/2010); Văn Viết H. (SN 23/10/2010) và Bùi Nguyễn Gia K. (SN 26/9/2009), cùng trú trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 17/8, Hồ Ngọc Nhật Q. nhắn tin rủ Bùi Nguyễn Gia K. đi chạy xe lạng lách trên đường phố. Sau đó, Q. tiếp tục rủ Trần Anh T. tham gia. T. rủ thêm Cao Vương H. và Trần Quốc L. cùng đi, rồi điều khiển xe đến khu vực chân cầu Tuần lấy 2 cây dao tự chế. Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, các đối tượng tập trung rồi tiếp tục rủ thêm Nguyễn Trung D. và Lê Võ Đức M. cùng tham gia. Nhóm này điều khiển nhiều xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường như Ngự Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cơ và khu vực siêu thị AEON Mall. Trong quá trình di chuyển, nhóm tiếp tục rủ Văn Viết H. tham gia.

Sau đó, các đối tượng nhập thành đoàn khoảng 7 xe mô tô với khoảng 15 người, chạy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, gây náo loạn trên đường phố. Đến khu vực đường Hùng Vương, trước chợ An Cựu, nhóm này bị một nhóm thanh niên khác đi xe mô tô khiêu khích. Các đối tượng lập tức quay xe đuổi theo. Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương - Bà Triệu - Nguyễn Huệ, do chạy với tốc độ cao, lạng lách và không làm chủ tốc độ, xe do Hồ Ngọc Nhật Q. điều khiển đã đâm vào cột biển báo tại dải phân cách rồi tự ngã. Sau khi xảy ra tai nạn, một số đối tượng quay lại đưa Q. đi cấp cứu, những người còn lại nhanh chóng giải tán.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các phường, xã xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sử dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Anh T., Hồ Ngọc Nhật Q., Nguyễn Trung D. và Bùi Nguyễn Gia K. về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối với các đối tượng còn lại, Cơ quan Công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
công anTP. Huếthanh thiếu niênvi phạmpháp luật
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