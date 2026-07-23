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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 16:09

Tăng tốc thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường không ma túy”

HNN.VN - Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo 138 TP. Huế tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 tháng triển khai Đề án “Xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn thành phố.

Phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống ma túyChung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túyPhiên tòa giả định góp phần phòng ngừa tệ nạn ma túy trong giới trẻ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Công tác phối hợp giữa các lực lượng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến nay, TP. Huế có 18/40 xã, phường đạt tiêu chí xã, phường không ma túy, đạt tỷ lệ 45%. Nhiều mô hình phòng, chống ma túy được duy trì và phát huy hiệu quả; công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tham gia phòng, chống ma túy.

Người dân tham gia “Lễ Mít tinh trực tuyến toàn quốc và Giải chạy hưởng ứng năm 2026” nhằm lan tỏa thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu TP. Huế không ma túy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định đây là nhiệm vụ chung, không khoán trắng cho lực lượng công an. Đồng thời, lấy kết quả xây dựng xã, phường không ma túy làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng hằng năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình ma túy trên địa bàn để triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và quản lý. Trong đó, tập trung kiện toàn các tổ công tác sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện quyết liệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; giữ vững 18 địa bàn đã đạt tiêu chí xã, phường không ma túy. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện để các địa phương trong lộ trình năm 2027 hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.

Công an thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá thực chất kết quả triển khai tại các địa phương. Từ đó, làm cơ sở xem xét trách nhiệm và đánh giá công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
tăng tốcthực hiệnđề ánxây dựngxã phườngkhông ma túy
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