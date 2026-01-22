Chung tay cùng “Chiến dịch Quang Trung”: Nhà xong, điện đến

Cán bộ, công nhân PC Huế đồng hành với “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Lộc An

Đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 vừa qua gây thiệt hại nặng nề về nhà ở trên địa bàn thành phố. Nhiều căn nhà của các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng, khiến cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn chồng chất.

Trước thực tế đó, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai với mục tiêu không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn tạo điều kiện để bà con sớm ổn định sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất.

Xác định việc cấp điện cho các hộ dân tái thiết nhà ở là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác an sinh xã hội, PC Huế đã chủ động rà soát hiện trạng lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai cấp điện ngay khi nhà ở được hoàn thành. Đặc biệt, đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, PC Huế thực hiện hỗ trợ kéo dây sau công tơ, lắp đặt đường dây, thiết bị điện miễn phí, đảm bảo người dân có điện sinh hoạt an toàn, ổn định.

Tại xã Lộc An, tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” còn được thể hiện rõ nét qua những việc làm thiết thực của cán bộ, công nhân ngành điện. Các đội công tác của PC Huế đã trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, theo sát tiến độ xây dựng nhà ở của từng hộ dân để kịp thời hỗ trợ cấp điện, không để người dân phải chờ đợi khi chuyển vào sinh hoạt trong ngôi nhà mới.

Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Văn Đức (thôn Đồng Xuân), một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, sức khỏe suy giảm do bệnh tật, không có khả năng lao động. Đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà nhỏ của ông đã bị sập hoàn toàn. Khi chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ xây dựng lại nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”, PC Huế đã kịp thời cử lực lượng hỗ trợ kéo dây điện sau công tơ, lắp đặt đường dây và hệ thống chiếu sáng miễn phí, giúp ngôi nhà mới nhanh chóng có điện để sinh hoạt.

PC Huế tiến hành lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt tại các gia đình ở xã Lộc An

Tương tự, gia đình bà Võ Thị Trâm (thôn Lương Phú Quý) thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khá khó khăn. Gia đình lại có nhiều nhân khẩu phụ thuộc, trong khi con trai bị bệnh động kinh không có khả năng lao động. Ngôi nhà cũ vốn xuống cấp nghiêm trọng, sau mưa lũ lại bị thấm dột, lún sụt, nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Khi căn nhà mới được xây dựng từ “Chiến dịch Quang Trung”, PC Huế đã hỗ trợ kéo dây điện sau công tơ và lắp đặt hệ thống điện trong nhà miễn phí, giúp gia đình sớm có điện sinh hoạt an toàn, ổn định.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Lộc (thôn Lương Phú Quý), cũng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn nhà bị tốc mái nặng sau mưa lũ, PC Huế không chỉ kéo dây sau công tơ mà còn hỗ trợ dây dẫn, bảng điện, bóng đèn và trực tiếp lắp đặt toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp gia đình sớm ổn định sinh hoạt trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhất là khi tết Nguyên đán đang đến gần.

Song song với việc cấp điện cho các hộ dân được xây dựng, sửa chữa nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”, PC Huế còn triển khai các giải pháp khôi phục, củng cố lưới điện dân sinh sau mưa lũ. Các đội quản lý điện khu vực được giao nhiệm vụ chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống điện tại các khu dân cư, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn điện khi vào thời điểm cuối năm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết, sau khi triển khai hiệu quả tại xã Lộc An, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cấp điện cho các căn nhà được xây dựng mới tại xã Khe Tre. Mục tiêu là giúp các hộ dân vùng mưa lũ có điện an toàn, ổn định để vui Tết, đón năm mới 2026 trong không khí ấm áp, an vui và hạnh phúc.