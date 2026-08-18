Mở rộng cơ hội học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Năm học qua, các hoạt động giáo dục thường xuyên (GDTX) tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng cơ hội học tập suốt đời, gắn với nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu của thị trường lao động. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức nhiều chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, chuyển giao công nghệ… thu hút khoảng 13.500 lượt người tham gia.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp thu hút 29.519 lượt người học, trong đó 13.100 người học ngoại ngữ, 2.584 người học tin học, 278 người học tiếng dân tộc thiểu số và 13.557 người tham gia các chương trình đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng ngắn hạn từ 3-6 tháng.

Ở chương trình GDTX cấp THPT, toàn ngành có 3.254 học viên. Các trung tâm tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018, chú trọng tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng sống, trải nghiệm, phát triển năng lực số và hướng dẫn học viên ứng dụng AI trong học tập. Mô hình liên kết giữa các trung tâm GDNN-GDTX với trường trung cấp, cao đẳng được duy trì, tạo điều kiện để học viên vừa học văn hóa vừa học nghề. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đối với GDTX đạt 84,25%...

Năm học 2026-2027, GDTX tiếp tục được định hướng theo hướng mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời. Chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ và từng bước xây dựng các mô hình trung tâm học tập cộng đồng số được xác định là những giải pháp nhằm đa dạng hóa hình thức học tập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.