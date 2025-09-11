Nhiều thanh niên lĩnh án nặng khi sử dụng trái phép chất ma túy

Vụ thứ nhất đối với các bị cáo Phan Bá Khánh Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1994), Trần Văn Dũng (SN 2004), cùng trú tỉnh Quảng Trị và Phạm Hòa Nam (SN 1991, trú TP. Huế).

Phan Bá Khánh Quỳnh cùng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 8/2/2025, sau khi ăn nhậu, Nam rủ nhóm bạn đi chơi tại một quán bar ở phường Thuận Hóa, TP. Huế. Nam bàn với Quỳnh mua ma túy để sử dụng.

Quỳnh liên hệ một đối tượng chưa rõ lai lịch mua nửa hộp ma túy khay và 5 viên thuốc lắc với giá 3,5 triệu đồng. Nam và Dũng sau khi sử dụng ma túy thì tiếp tục mời nhiều người khác trong nhóm.

Nhóm tham gia sử dụng ma túy gồm 15 người, trong đó Quỳnh, Nam, Dũng và Hiếu là những người trực tiếp tổ chức, chuẩn bị và phân phát ma túy cho nhiều người trong nhóm sử dụng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng và tang vật là ma túy khay và thuốc lắc chưa sử dụng hết.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Bá Khánh Quỳnh 7 năm 9 tháng tù, Phạm Hòa Nam 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Hiếu 7 năm 3 tháng tù, Trần Văn Dũng 7 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phan Bá Khánh Quỳnh cùng đồng bọn trước tòa

Vụ thứ 2 gồm nhóm thanh thiếu niên: Đặng Phi Công (SN 2002), Hồ Đức Quốc (SN 2007), Huỳnh Nhật Nam (SN 1990), Nguyễn Văn Tài (SN 2001), Võ Bá Phước (SN 2004), Nguyễn Hữu Huy (SN 2006) và Đặng Ngọc Thắng (SN 2005), đều trú tại TP. Huế.

Tối 8/2/2025, Công nảy sinh ý định rủ bạn bè đến một quán bar ở phường Thuận Hóa, TP. Huế để vui chơi và sử dụng ma túy. Công liên hệ với Tài và Phước, cả hai đồng ý, cùng góp tiền mua ma túy.

Phước liên hệ một người để mua ma túy trị giá 2,6 triệu đồng, gồm ma túy loại “khay” (Ketamine) và “kẹo” (thuốc lắc). Sau đó, Công tiếp tục rủ thêm Nam và Huy. Sau khi được rủ rê, Huy gọi thêm Quốc và Thắng tham gia.

Cả nhóm thống nhất góp tiền để cùng sử dụng ma túy: Nam góp 1,5 triệu đồng, Huy và Quốc mỗi người 1,3 triệu đồng, Thắng chuyển cho Huy 1 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm đến quán bar. Tại đây, Phước đưa ma túy cho Công để cả nhóm cùng sử dụng.

Khoảng 23 giờ 50 phút, lực lượng Công an TP. Huế kiểm tra đột xuất và bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ tại hiện trường gồm nhiều vật dụng để sử dụng ma túy và số ma túy chưa sử dụng hết.

Trong vụ án này, Đặng Phi Công là người khởi xướng, rủ rê, liên lạc với các bị cáo khác và trực tiếp tổ chức việc mua ma túy, do đó giữ vai trò chính.

Tại phiên toà, sau khi xét hỏi và xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Phi Công, Nguyễn Hữu Huy cùng mức án 7 năm 3 tháng tù; Hồ Đức Quốc 4 năm 2 tháng tù; Huỳnh Nhật Nam, Nguyễn Văn Tài, Võ Bá Phước và Đặng Ngọc Thắng cùng mức án 7 năm tù.