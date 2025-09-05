Đồng bộ giải pháp, xây dựng thành phố không ma túy

UBND TP. Huế tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 năm 2025

Nhiều nỗ lực

Trong tháng 8 vừa qua, Công an TP. Huế liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy.

Tại xã A Lưới 2, Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khu vực lán trại bỏ hoang tại thôn Đụt 1 (xã A Lưới 1) và phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy nên tiến hành kiểm tra, nhưng cả 2 đều bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, tổ công tác bắt giữ được đối tượng Hồ Văn Dương (SN 2004, trú tại thôn Đụt 1, xã A Lưới 1) và phát hiện đối tượng này ném 1 bọc túi nilong bên trong chứa 200 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến). Đối tượng còn lại được xác định là Hồ Văn Ngọc (SN 2001, cùng trú tại thôn Đụt 1). Đến sáng hôm sau, đối tượng này đã ra trình diện tại Công an xã A Lưới 1.

Theo Công an TP. Huế, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đồng nghĩa với việc địa bàn quản lý rộng hơn, nhưng công an các xã, phường trên địa bàn đều tăng cường tuần tra, kiểm soát. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ số lượng lớn ma túy.

Công an các xã, phường triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để phòng, chống ma túy, như: Thường xuyên rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, các đối tượng có tiền án, tiền sự… Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản trật tự đô thị ở các tổ dân phố”, “Hội Nông dân tuyên truyền phòng, chống ma túy”…

100% xã, phường “không ma túy”

UBND TP. Huế triển khai thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 12/9/2023 về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế). Các chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch đều đạt và vượt, giữ vững 27 địa bàn cấp xã không có ma túy. Trong đó, đã củng cố, giữ vững đối với 54 địa bàn cấp xã không có người nghiện ma túy, giảm 46 địa bàn cấp xã có người nghiện, kiềm chế gia tăng người nghiện tại 26 địa bàn cấp xã. Bên cạnh đó, 28 địa bàn cấp xã giữ vững không có người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 62 địa bàn cấp xã có người sử dụng trái phép chất ma túy, kiềm chế gia tăng người sử dụng tại 51 địa bàn cấp xã.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; căn cứ Công văn số 3524, ngày 6/8/2025 của Bộ Công an về phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, UBND thành phố đã giao Công an thành phố tham mưu và ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND, ngày 26/8//2025 về xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 ở địa bàn cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường sớm ban hành nghị quyết, kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai; phân công cấp ủy, ban chấp hành phụ trách từng địa bàn; thành lập ban chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy”. Đặc biệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ cơ sở với kết quả thực hiện.

Từ nay đến 14/9/2025, các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy tại 12 xã, phường; thống kê chính xác số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ; đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn để xây dựng lộ trình phù hợp…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Các sở, ngành, cơ quan, chính quyền cấp xã phải xác định nhiệm vụ chính của mình là giảm cầu; lực lượng vũ trang mà trực tiếp là công an, biên phòng nhiệm vụ chính là chặn cung; nhiệm vụ của cơ quan tố tụng là điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm không oan sai, bỏ lọt, xử lý triệt để các vụ án, đảm bảo tính răn đe.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cho Công an thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị, địa phương.