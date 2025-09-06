4 thanh niên nhận án hơn 25 năm tù vì sử dụng ma túy

Các đối tượng trước tòa

Theo cáo trạng, tối 22/1/2025, Ngọc Hùng cùng nhóm bạn gồm Đăng Dũng, Tấn Hùng và Xuân Anh tổ chức ăn nhậu tại nhà Hùng. Đến khoảng 23 giờ, cả nhóm bàn bạc thống nhất rủ nhau đến một quán karaoke trên đường Lê Lợi, TP. Huế nghe nhạc và sử dụng ma túy.

Sau khi thống nhất, Ngọc Hùng chuyển 6 triệu đồng cho Tấn Hùng. Tấn Hùng góp thêm 4 triệu đồng, rồi chuyển tổng cộng 10 triệu đồng cho Dũng để mua ma túy và thanh toán tiền hát, ăn uống. Sau buổi chơi, nhóm sẽ chia đều chi phí cho 4 người.

Khoảng 23 giờ 10 phút, cả nhóm đến quán karaoke, được nhân viên bố trí vào phòng ở tầng 4. Tại đây, Dũng liên lạc với một người phụ nữ (chưa xác định được lai lịch) qua ứng dụng Zalo để đặt mua ma túy.

Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23/1, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra phòng hát karaoke, phát hiện và bắt quả tang Ngọc Hùng, Dũng, Tấn Hùng và Xuân Anh đang tổ chức sử dụng ma túy; thu giữ nhiều mẫu tinh thể là ma túy loại Ketamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Đăng Dũng, cùng mức án 7 năm 1 tháng tù giam; Lê Xuân Anh 7 năm tù giam và Phạm Tấn Hùng 4 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.