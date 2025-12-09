Đổi mới tư duy, siết kỷ cương, nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự và chỉ đạo có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; cùng dự có UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn.

2025 là năm về đích của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Huế đã đạt nhiều dấu ấn quan trọng, tạo chuyển biến rõ rệt cả về công tác tham mưu, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Điểm nổi bật nhất trong năm là việc tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, hoàn thành sớm hơn quy định của Trung ương. Công tác nhân sự được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình; bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, đặc biệt chú trọng tỉ lệ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số và chất lượng cán bộ.

Đối với Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu xây dựng hệ thống văn kiện và phương án nhân sự bài bản, bảo đảm sự kế thừa và đổi mới trong bộ máy lãnh đạo. Cùng với đó, năm 2025 cũng đánh dấu bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều đầu mối được sắp xếp tinh gọn, như hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận, thành lập Đảng bộ UBND thành phố và Đảng bộ các cơ quan Đảng; cấp xã, phường được kiện toàn đồng bộ sau sáp nhập.

Năm 2025, toàn thành phố kết nạp mới 1.770 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 58.000. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố thông qua các mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc; chuyển đổi số được đẩy mạnh với hồ sơ cán bộ điện tử, sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm theo dõi nhiệm vụ.

Các đại biểu tập trung thảo luận vào ba nhóm vấn đề: Sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp; nâng cao năng lực chi bộ, đảng bộ; và phát triển đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ, nhất là từ quá trình tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và bố trí, sử dụng cán bộ trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của Trung ương, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ba câu hỏi lớn mang tính định hướng: Làm thế nào để bộ máy thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; làm thế nào xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ, đặt lợi ích của Đảng và Nhân dân lên trên hết và vì sao công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”. Đây cũng là ba nhiệm vụ xuyên suốt mà ngành cần tập trung triển khai.

Yêu cầu toàn ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá hiệu quả sắp xếp tổ chức gắn với chất lượng cán bộ và sự hài lòng của người dân. Cùng với đó là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, siết chặt kỷ luật, kiên quyết sàng lọc đảng viên không đủ tư cách; xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt sáu khâu trong công tác cán bộ, gắn chặt với kiểm soát quyền lực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý đảng viên, hồ sơ tổ chức đảng và dữ liệu cán bộ. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của năm 2026 là chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Đề nghị cấp ủy và cơ quan tham mưu phải thực hiện thận trọng, chặt chẽ trong mọi khâu, từ nhân sự, cơ cấu, hiệp thương đến kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm đúng quy định và tuyệt đối an toàn, dân chủ.