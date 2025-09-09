Bảo vệ học sinh trước hiểm họa ma túy và xâm hại tình dục

Viện KSND khu vực 3 - Huế trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Viện KSND đã thông tin đến các em học sinh tình hình tội phạm, hậu quả của hành vi phạm tội và quy định của pháp luật về ma túy, xâm hại tình dục trẻ em và các vụ án điển hình đã xảy ra trên địa bàn. Trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng nhận biết các loại ma túy mới được “ngụy trang” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và kỹ năng phòng tránh. Đồng thời, thông tin về các hình thức xâm hại tình dục ở trẻ em, dấu hiệu nhận biết và hậu quả tâm lý, sức khỏe đối với nạn nhân bị xâm hại; biện pháp phòng tránh và cách xử lý.

Bằng hình thức trình bày trực quan, sinh động, dẫn chứng các tình huống xảy ra trong thực tiễn và phần hỏi - đáp sôi nổi, các em học sinh đã được trang bị không chỉ kiến thức pháp lý, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân mà còn biết cách hỗ trợ bạn bè và những người xung quanh khi phát hiện những hành vi vi phạm.

Thông qua tuyên truyền, Viện KSND khu vực 3 - Huế mong muốn đồng hành cùng nhà trường và các em học sinh trong việc xây dựng môi trường học đường không có ma túy, không có xâm hại tình dục, nơi mọi học sinh đều được phát triển một cách toàn diện về cả thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội.

Dịp này, Viện KSND khu vực 3 - Huế trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.