Tuyên 4 án tử hình, 4 án chung thân và nhiều mức án cao trong vụ án mua bán ma túy "khủng"

HNN.VN - Ngày 20/8, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” với tổng khối lượng gần 30 kg, do bị cáo sinh năm 1993 cầm đầu. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Huế.
 Xét xử vụ án mua bán chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay 

Các bị cáo gồm: Trần Bảo Vũ (SN 1993), Phan Minh Trung (SN 1990), Lê Khắc Dỉ (SN 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (SN 1999), Lê Anh Vũ (SN 2001), Hồ Văn Hùng (SN 1983), Võ Công Khuê (SN 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1991), Võ Đại Tây Dương (SN 1996), cùng trú tại TP Huế; Nguyễn Duy Quang (SN 2004), trú tại tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Thế Hùng (SN 1990), trú tại tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, trong năm 2023 - 2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ Quảng Bình (nay thuộc Quảng Trị) và Quảng Trị cũ, đưa về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành, chỉ đạo đàn em tìm nơi cất giấu, vận chuyển và giao bán ma túy.

Cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng” và thu giữ số lượng ma túy cực lớn.

Tại phòng trọ số 1, đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng, TP. Huế) đã thu giữ hơn 10,7 kg ma túy các loại, gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, ADB-BUTINACA. Đồng phạm gồm Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh.

Tại khu vực giao lộ Cầu Dã Viên - Lê Duẩn bắt quả tang Võ Công Khuê đang vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine từ Huế đi Quảng Bình. Các bị cáo liên quan gồm Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng và Nguyễn Thế Hùng.

Tại phòng trọ kiệt 229 Ngự Bình (phường Trường An): thu giữ 10,94 kg ma túy (chủ yếu Methamphetamine).

Tại ngõ 91, kiệt 131 Trần Phú (phường Phước Vĩnh) phát hiện 6,64 kg ma túy. Số này do Huỳnh Thị Lệ Huyền mua từ Vũ và một đối tượng khác để bán. Võ Đại Tây Dương trực tiếp nhận và giao hàng.

Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06 kg ma túy các loại, gồm hơn 20,9 kg Methamphetamine, 4,1 kg Ketamine, gần 388 g MDMA, cùng các loại khác.

Trong vụ án này, Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg ma túy.

Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7 kg ma túy.

Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64 kg ma túy.

Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine.

Đây là chuyên án ma túy lớn, được cơ quan chức năng đánh giá đã triệt phá kịp thời đường dây ma túy liên tỉnh, ngăn chặn lượng lớn “cái chết trắng” tuồn vào địa bàn TP. Huế và các tỉnh lân cận.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng mức án chung thân.

Các bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án là 20 năm tù giam.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ma túykhủngvụ ánxét xửTANDtử hìnhchung thân
