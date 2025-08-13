Nhặt được ví tiền, tìm trả lại người đánh rơi

Đại úy Chế Công Thành (bên trái) và Binh nhất Phạm Văn Khánh (ở giữa) trả lại ví tiền đánh rơi cho anh Lê Thanh Hào

Theo đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công, Đại úy Chế Công Thành và Binh nhất Phạm Văn Khánh (Phòng Cảnh sát cơ động) phát hiện một chiếc ví da của người dân đánh rơi tại khu vực ghế ngồi.

Ngay sau khi kiểm tra, xác định bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng một số tiền mặt, hai cán bộ, chiến sĩ xác minh và liên hệ với chủ nhân của tài sản là anh Lê Thanh Hào (sinh năm 1996).

Nhận lại tài sản đánh rơi và viết thư cảm ơn Công an TP. Huế, anh Hào cho biết bản thân đánh rơi ví tiền khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an thành phố để làm thủ tục đăng kí biển số xe. Trong ví có tiền mặt khoảng 1 triệu đồng và các giấy tờ quan trọng khác.

Hành động đẹp của Đại úy Chế Công Thành và Binh nhất Phạm Văn Khánh không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thành phố “Vì Nhân dân phục vụ”.