Tạm giữ đối tượng hành hung cảnh sát giao thông tại cầu Vỹ Dạ

Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế tiến hành điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Cùng lúc này, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng nhưng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển khoảng 30m, Hạnh dừng xe và bất ngờ quay lại tấn công, dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại trụ sở, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094 mg/lít khí thở. Được biết, đối tượng này từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2010).

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.