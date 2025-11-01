  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 01/11/2025 16:09

Tạm giữ đối tượng hành hung cảnh sát giao thông tại cầu Vỹ Dạ

HNN.VN - Ngày 1/11, Công an TP. Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Đức Hạnh (sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại cầu Vỹ Dạ vào ngày 30/10.

Bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy tại phường Vỹ DạBắt giữ đối tượng trộm điện thoại tại Bệnh viện Trung ương HuếBắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan công an 

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, do lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc, tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế tiến hành điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn, thông suốt.

Cùng lúc này, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô theo hướng đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng nhưng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Khi di chuyển khoảng 30m, Hạnh dừng xe và bất ngờ quay lại tấn công, dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Lực lượng công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ.

Tại trụ sở, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa; kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho kết quả 0,094 mg/lít khí thở. Được biết, đối tượng này từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” (năm 2010).

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Huế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếbắt giữđối tượnghành hungcảnh sátgiao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước ngập sâu, kéo dài đã gây hư hỏng máy móc, thiết bị, hàng hóa và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Dù thiệt hại lớn, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ
Thần thờ sau cơn lũ kinh hoàng

Sau trận mưa lũ kinh hoàng, người dân xứ Huế bắt đầu dọn dẹp lại trong cảnh bùn đất. Thời điểm này những thiệt hại hiện ra trước mắt trong ánh mắt thất thần, bất lực của người dân. Cơn lũ được xem là lịch sử đã cuốn đi nhiều thứ được gầy dựng bằng mồ hôi, công sức của bà con.

Thần thờ sau cơn lũ kinh hoàng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top