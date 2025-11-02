Chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn

Đoàn di chuyển bằng cano vào vùng ngập lũ thăm người dân

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; về phía thành phố Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.

Ấm lòng giữa vùng lũ

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực tại xã Quảng Điền bị ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp. Riêng tại xóm Chứa, thôn Khuông Phò Đông có 20 hộ bị chia cắt, cô lập giữa dòng nước lũ.

Giữa dòng nước chia cắt của thôn Khuông Phò Đông, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã vượt nước lũ để đến thăm và động viên người dân tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hộ ông Hồ Phước và bà Hồ Thị Thu Vân. Tại đây, Tổng Bí thư đã ân cần hỏi thăm đời sống, sức khỏe, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của các hộ dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gia đình ông Hồ Phước

“Những ngày qua, cả nước đều hướng về miền Trung. Bà con thành phố Huế nói chung và xã Quảng Điền nói riêng đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân vẫn luôn được giữ vững. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước luôn hướng về và luôn đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ để bà con sớm ổn định cuộc sống”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý: "Quảng Điền là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, do đó người dân cần chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm; đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, nhà thiệt hại ít giúp nhà bị thiệt hại nhiều để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên gia đình bà Hồ Thị Thu Vân sớm vượt qua khó khăn

Xúc động khi được Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, ông Hồ Phước chia sẻ: “Dù nước lũ vẫn còn mà Tổng Bí thư về tận nơi để thăm, đó là tình cảm trân quý vô cùng. Người dân trong xóm sẽ cùng quyết tâm hỗ trợ nhau để vượt qua lũ lụt như lời căn dặn của Tổng Bí thư”.

Người dân xóm Chứa cho biết, do là khu vực thấp trũng, khi có mưa lớn, hay lũ nhỏ cũng đã làm chia cắt xóm. Nhiều khi học sinh phải đi học, hay người dân cần công việc dù nước ngập đường cũng phải di chuyển nên rất nguy hiểm. Người dân rất mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng một tuyến đường vào thôn mới, cao hơn so với mặt đường cũ để mỗi mùa mưa có thể di chuyển.

Tổng Bí thư cùng đoàn đến khu vực chia cắt vì mưa lũ. Ảnh: Đ. HOÀNG

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn xã có tất cả 3.700 hộ dân bị ngập, đến hiện tại còn ngập 570 hộ. Để đảm bảo an toàn, lương thực cho người dân, chính quyền và lực lượng công an, quân đội đã kịp thời hỗ trợ di dời, cung cấp nhu yếu phẩm, dự trữ 17 tấn gạo và 300 thùng mì tôm để hỗ trợ cho người dân.

An toàn của người dân là quan trọng nhất

Phát biểu tại chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương sự chủ động, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, quân đội và các đoàn thể trong công tác ứng phó, cứu trợ người dân trong mưa lũ. Thành phố Huế là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, vì vậy cần chủ động hơn nữa trong công tác dự báo, phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị chính quyền địa phương các cấp phải thể hiện rõ hơn tinh thần trách nhiệm, chủ động và sâu sát với dân, thường xuyên kiểm tra, rà soát phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tại các khu vực xung yếu, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định sinh hoạt. Yêu cầu đặt ra là không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch hay thiếu nơi ở an toàn, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già và trẻ nhỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, dù nước đã rút nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bởi diễn biến mưa lũ ở khu vực miền Trung luôn phức tạp, khó lường. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành và từng hộ dân phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo của Trung ương hỗ trợ thành phố Huế

“Trong mọi tình huống, an toàn của người dân luôn là mục tiêu cao nhất, là yêu cầu quan trọng hàng đầu của hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý.

Tổng Bí thư lưu ý thêm, thành phố Huế chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, bảo quản nguồn nước sạch, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trước khi chia tay người dân vùng lũ lụt, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm, Đảng và Nhà nước luôn hướng về người dân. Mong muốn người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình để cùng nhau sớm đưa cuộc sống ổn định, khôi phục sinh kế.