  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 02/07/2026 15:59

Bán ma túy qua mạng xã hội, nhóm thanh niên lãnh 40 năm tù

HNN.VN - Ngày 2/7, TAND TP. Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 40 năm tù đối với 4 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy qua mạng xã hội.

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” gần 29kg và nhiều vũ khí Phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống ma túyChung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túyNhóm đối tượng lãnh án vì mua bán, sử dụng trái phép ma túyPhiên tòa giả định góp phần phòng ngừa tệ nạn ma túy trong giới trẻ

 Các đối tượng trước tòa 

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt kẻ cầm đầu Đoàn Quốc Hùng (SN 1983) 20 năm tù; các đồng phạm Đoàn Phổ Thanh Minh (SN 1993) 10 năm tù và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992) 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Hồ Văn Thiện (SN 1995) lãnh 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tất cả cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, chiều ngày 10/11/2025, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thiện đang tàng trữ hơn 1g ma túy đá (Methamphetamine) tại đường Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa). Thiện khai vừa mua số hàng này từ Đoàn Quốc Hùng. Từ "mắt xích" này, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, phát hiện và thu giữ thêm hơn 353,5g ma túy giấu tinh vi ở nhiều vị trí trong nhà.

Quá trình điều tra làm rõ, Hùng lập ra nhiều tài khoản Zalo ảo như “Duy Hoang”, “Gia Han Nguyen”, “Tung Phan” để tìm kiếm khách hàng. Sau đó, Hùng trực tiếp hoặc chỉ đạo đàn em là Minh và Tuấn đi giao dịch. Các đối tượng thực hiện trót lọt 7 lần mua bán ma túy trước khi bị triệt phá. Trong đó, Minh giúp Hùng chia nhỏ ma túy vào 63 đoạn ống nhựa, còn Tuấn trực tiếp đi giao hàng 3 lần.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Tuy nhiên, nhận định hành vi của Đoàn Quốc Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần và giữ vai trò chủ mưu, HĐXX đã quyết định đưa ra bản án nghiêm khắc nhất để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
ma túytòa ánxét xửtuyên ánmua bántàng trữ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành Thi hành án dân sự

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2026), ngày 27/6, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thành phố tổ chức khai mạc Hội thao toàn ngành mở rộng. Sự kiện thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 9 đoàn, tạo nên không khí thi đua sôi nổi và tinh thần thể thao đoàn kết.

Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành Thi hành án dân sự

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top