Bán ma túy qua mạng xã hội, nhóm thanh niên lãnh 40 năm tù

Các đối tượng trước tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt kẻ cầm đầu Đoàn Quốc Hùng (SN 1983) 20 năm tù; các đồng phạm Đoàn Phổ Thanh Minh (SN 1993) 10 năm tù và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992) 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Hồ Văn Thiện (SN 1995) lãnh 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tất cả cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, chiều ngày 10/11/2025, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thiện đang tàng trữ hơn 1g ma túy đá (Methamphetamine) tại đường Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa). Thiện khai vừa mua số hàng này từ Đoàn Quốc Hùng. Từ "mắt xích" này, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, phát hiện và thu giữ thêm hơn 353,5g ma túy giấu tinh vi ở nhiều vị trí trong nhà.

Quá trình điều tra làm rõ, Hùng lập ra nhiều tài khoản Zalo ảo như “Duy Hoang”, “Gia Han Nguyen”, “Tung Phan” để tìm kiếm khách hàng. Sau đó, Hùng trực tiếp hoặc chỉ đạo đàn em là Minh và Tuấn đi giao dịch. Các đối tượng thực hiện trót lọt 7 lần mua bán ma túy trước khi bị triệt phá. Trong đó, Minh giúp Hùng chia nhỏ ma túy vào 63 đoạn ống nhựa, còn Tuấn trực tiếp đi giao hàng 3 lần.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Tuy nhiên, nhận định hành vi của Đoàn Quốc Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần và giữ vai trò chủ mưu, HĐXX đã quyết định đưa ra bản án nghiêm khắc nhất để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.