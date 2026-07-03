Cựu Giám đốc Đại học Huế lãnh 13 năm tù vì trục lợi tiền thi tiếng Anh

Các bị cáo Lê Anh Phương (bên trái) và Nguyễn Văn Vinh trước tòa

Theo cáo trạng, đây là vụ án gây rúng động dư luận trong lĩnh vực giáo dục, liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức ôn thi và cấp chứng nhận tiếng Anh B1 cho học viên cao học, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 3,1 tỉ đồng.

Dù Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế không có chức năng đào tạo hay cấp chứng nhận B1, ông Phương vẫn tự ý thỏa thuận liên kết với Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để tổ chức ôn thi và cấp chứng chỉ cho học viên các khóa K29 và K30. Theo quy định, mức phí trọn gói là 4,9 triệu đồng/học viên (trong đó đơn vị phối hợp được trích lại 30%).

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu cần chứng chỉ để bảo vệ luận văn của học viên khóa K29 vào tháng 7/2021, ông Phương đã chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh tự ý nâng mức thu lên đến 7,5 triệu đồng/học viên mà không hề thông qua Hội đồng trường. Theo lệnh cấp trên, Vinh đã soạn thảo, trình ký các thông báo thu tiền đối với 372 học viên khóa K29 và 678 học viên khóa K30, rồi tổ chức gom tiền qua mạng lưới chuyên viên và trung gian tại nhiều địa phương.

Tổng số tiền thu về từ hai khóa học đạt mức 7,875 tỉ đồng. Sau khi chuyển cho Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hơn 5,145 tỉ đồng, các bị cáo giữ lại 2,73 tỉ đồng tiền chênh lệch. Cộng với hơn 1,164 tỉ đồng tiền trích lại 30%, tổng quỹ "ngoài luồng" của hai bị cáo lên tới hơn 3,8 tỉ đồng.

Sau khi chi trả hơn 759 triệu đồng cho các khoản sai quy định như quà Tết, lệ phí thi lại hay bồi dưỡng người thu hộ, số tiền còn lại là 3,134 tỉ đồng đã bị các bị cáo chiếm đoạt. Trong đó, Lê Anh Phương trực tiếp đút túi hơn 3 tỉ đồng (do Vinh nhiều lần giao tiền mặt), còn Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân nghiêm trọng, trong đó ông Phương đóng vai trò chủ mưu, còn ông Vinh là đồng phạm giúp sức tích cực.

Kết án, tòa tuyên phạt Lê Anh Phương 13 năm tù; đồng phạm Nguyễn Văn Vinh lãnh án 6 năm tù.