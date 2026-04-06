Mua 3 viên hồng phiến, nhận 39 tháng tù

HNN.VN - Ngày 8/4, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến xét xử bị cáo Nguyễn Đình Hiếu (SN 1994, trú tổ dân phố Đông An, phường Phong Thái, TP. Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 12/11/2025, Hiếu bắt xe khách từ nhà đến khu vực Bến xe phía Bắc (phường Hương An, TP. Huế) với mục đích đi gặp bạn. Tuy nhiên, ngay khi xuống xe, Hiếu gặp một người đàn ông tự xưng là Bảy (chưa rõ lai lịch), hỏi mua ma túy. Mặc dù nhận thức rõ hành vi này vi phạm pháp luật, Hiếu vẫn mua 3 viên ma túy hồng phiến với giá 350.000 đồng.

Sau khi mua, Hiếu không tiếp tục đi gặp bạn mà quay về nhà, sử dụng 1 viên và cất giữ 2 viên còn lại để dùng sau. Đến khoảng 14h ngày 13/11/2025, Công an TP. Huế kiểm tra phát hiện Hiếu cất 2 viên ma túy trên cửa sổ phòng ngủ, xác định mục đích sử dụng cá nhân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Hiếu có nhân thân xấu, từng bị TAND huyện Phong Điền xử 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” năm 2020 và bị đưa vào Trường Giáo dưỡng 24 tháng năm 2021. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện, gây ảnh hưởng xấu đến bản thân và xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Hiếu 3 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

THÁI SƠN
