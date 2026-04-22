Cựu Giám đốc CDC lĩnh án tù do sai phạm trong mua vắc xin

Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, lợi dụng chức vụ được giao, ông Hoàng Văn Đức (Giám đốc CDC Huế) cùng các đồng phạm đã bàn bạc, thống nhất mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm dịch vụ. Việc mua bán được thực hiện dưới danh nghĩa cơ quan nhưng thanh toán qua tiền và tài khoản cá nhân, đồng thời không hạch toán nguồn thu vào sổ sách đơn vị theo quy định.

Các bị cáo tổ chức tiêm song song vắc xin trong và ngoài thầu, thu tiền theo giá quy định nhưng sử dụng phiếu thu viết tay, không nộp về đơn vị. Số tiền này một phần dùng để thanh toán mua vắc xin, phần còn lại chi cho mục đích cá nhân, bồi dưỡng, đối ngoại.

Kết quả điều tra xác định, gần 20.000 liều vắc xin đã được mua ngoài đấu thầu với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho CDC Huế hơn 1 tỷ đồng. Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật chịu trách nhiệm hơn 168 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản công, ảnh hưởng uy tín ngành y tế và niềm tin của Nhân dân. Trong đó, Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu; các bị cáo còn lại là đồng phạm với mức độ khác nhau.

Tòa tuyên phạt Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù; Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù; Hà Thúc Nhật 1 năm tù; Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Bản án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức trong việc chấp hành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực y tế; đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, minh bạch tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.