Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Huế: 8 bị cáo nhận án nặng

Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng đã cấu kết thành đường dây khép kín, tổ chức mua bán ma túy từ Quảng Trị vào TP. Huế tiêu thụ với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Khoảng 21h10 ngày 20/5/2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế bắt quả tang Trần Lê Ngọc Thạch khi đang tàng trữ 14 viên ma túy tổng hợp tại khu vực phường Thủy Xuân. Chỉ 20 phút sau, khám xét nơi ở của Lê Thị Xuân, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ hàng trăm viên ma túy cùng nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng và phân chia ma túy.

Mở rộng điều tra, nhiều đối tượng trong đường dây lần lượt bị bắt giữ; Lê Ngọc Bảo ra đầu thú và giao nộp thêm lượng lớn ma túy; Lê Thế Sơn cũng bị bắt quả tang với nhiều gói ma túy được cất giấu tinh vi tại nơi ở.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Tiến là đối tượng cầm đầu, trực tiếp móc nối nguồn cung từ Quảng Trị, sau đó đưa về Huế phân phối cho các “chân rết”. Trong thời gian ngắn, tổng khối lượng Methamphetamine các bị cáo phải chịu trách nhiệm lên đến hơn 495 gam.

Các giao dịch được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng như sử dụng tài khoản trung gian để chuyển tiền, giấu ma túy tại các điểm hẹn rồi thông báo cho người mua đến lấy, hoặc giao nhận theo phương thức “ném tiền - nhận hàng”.

Trong đường dây, các bị cáo giữ vai trò khác nhau: Nguyễn Tiến cầm đầu, tổ chức điều hành; Lê Thị Xuân mua đi bán lại nhiều lần; Trần Lê Ngọc Thạch làm trung gian giao nhận; Lê Ngọc Bảo, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa tham gia mua bán với số lượng lớn; Lê Văn Nguyên và Lê Đức Toàn giúp sức thực hiện các giao dịch.

Hành vi của các bị cáo được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Tiến, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa cùng mức án 20 năm tù; Lê Ngọc Bảo 18 năm tù; Lê Đức Toàn, Lê Thị Xuân, Trần Lê Ngọc Thạch cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Nguyên 4 năm 6 tháng tù.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh, triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy trên địa bàn.