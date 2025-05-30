“Dân vận khéo” - Chìa khóa hóa giải các vụ việc phức tạp

Buổi làm việc liên quan đến giải quyết mâu thuẫn của người dân tại UBND xã Bình Điền

Sáng tạo mô hình “Dân vận khéo”

TP. Huế với vị thế là một cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung, đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị được triển khai. Quá trình này tất yếu dẫn đến công tác di dời, giải phóng mặt bằng, qua đó cũng làm nảy sinh các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, khiến các vụ việc khiếu nại về đền bù, hỗ trợ gia tăng. Thực tiễn cho thấy, việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của một số đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đôi khi còn chưa đúng quy định, chưa thấu tình đạt lý, dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an thành phố.

Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, Thanh tra Công an TP. Huế đã tiếp nhận và xử lý 206/206 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Đối với 134 đơn thuộc thẩm quyền ngành công an, tỷ lệ giải quyết các vụ việc được tham mưu, chuyển đơn vị khác xử lý đạt 82,69%. Còn 72 đơn không thuộc thẩm quyền đã được hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định

Qua rà soát đơn, thư gửi đến Công an thành phố, nổi lên là các trường hợp nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đơn gửi nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị. Nội dung chủ yếu là việc yêu cầu đền bù trong việc giải phóng mặt bằng, việc tranh chấp tài sản, đất đai, vay mượn tiền, mâu thuẫn trong cuộc sống; không đồng ý kết quả giải quyết một số vụ việc của cán bộ, chiến sĩ… Trước tình hình đó, Thanh tra Công an thành phố đã nghiên cứu, xây dựng và ra mắt mô hình Dân vận khéo “Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu, không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, hình thành điểm nóng” vào ngày 9/6/2025.

Mô hình hoạt động với kim chỉ nam “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tập trung vào các giải pháp trọng tâm gồm: Chỉ huy và cán bộ thụ lý trực tiếp làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và Công an cấp xã để tham khảo kinh nghiệm, nghiên cứu văn bản, đảm bảo hướng xử lý thấu đáo, đúng pháp luật; tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài để có phương án giải quyết dứt điểm. Đồng thời, mạnh dạn nhìn nhận tồn tại trong nội bộ, cương quyết tham mưu xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân liên quan để củng cố lòng tin của Nhân dân và qua quá trình làm việc, kịp thời phát hiện những bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu, kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung.

Lan tỏa niềm tin trong Nhân dân

Chỉ sau 3 tháng thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Điển hình như trường hợp của bà Hoàng Thị M. (xã Bình Điền), người đã gửi 7 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến một vụ xô xát gây thương tích. Mâu thuẫn giữa các bên liên tục gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng phức tạp. Thanh tra Công an thành phố đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố thành lập tổ công tác liên ngành, trực tiếp làm việc, giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật cho bà M. Đồng thời, chủ động hướng dẫn Công an xã tham mưu UBND xã thành lập tổ hòa giải để tháo gỡ mâu thuẫn từ gốc rễ. Bằng sự kiên trì, phân tích thấu tình đạt lý, bà M.. đã nhận thức được vấn đề và cam kết không tiếp tục gửi đơn.

Trường hợp của vợ chồng ông Hoàng Trọng Q. và bà Hồ Thị V. (phường Phú Xuân) gửi 4 đơn liên tiếp khiếu nại việc thu hồi đất thực hiện dự án bảo tồn Kinh thành Huế và cho rằng Công an phường xác nhận thông tin cư trú của gia đình vô căn cứ. Lãnh đạo Công an thành phố đã giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ mời vợ chồng ông bà đến trụ sở để làm việc. Tại đây, cán bộ thụ lý đã giải thích rõ các quy định pháp luật, hướng dẫn cụ thể các nội dung để gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Kết quả, ông bà đã hiểu rõ vấn đề, không tiếp tục gửi đơn đến Công an thành phố và còn gửi lời cảm ơn cán bộ đã quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình.

Trung tá Phạm Hoàng Anh, Chánh Thanh tra Công an thành phố cho biết: Qua thực tiễn, đội ngũ cán bộ thanh tra đã vận dụng linh hoạt mô hình “Dân vận khéo” kết hợp chặt chẽ giữa việc nắm vững quy định pháp luật với việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ đó, các vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý, với thái độ tôn trọng, giải thích cặn kẽ, giúp người dân thấy rõ sự minh bạch, công tâm.

Đặc biệt, mô hình còn giúp kịp thời phát hiện vi phạm của cán bộ, chiến sĩ, qua đó đã cương quyết tham mưu xử lý nghiêm 4 trường hợp để củng cố lòng tin trong Nhân dân. Chính tinh thần trách nhiệm, vừa giữ vững nguyên tắc vừa mềm dẻo, gần gũi đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng công an, ngăn ngừa hiệu quả các điểm nóng phát sinh và giữ vững ổn định xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Thanh tra Công an TP. Huế sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng kỹ năng đối thoại, lắng nghe; tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý đơn thư để đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Mô hình “Dân vận khéo” của Thanh tra Công an TP. Huế không chỉ là một phương pháp làm việc sáng tạo mà còn là nghệ thuật vận động quần chúng, kết hợp hài hòa giữa cái “lý” của pháp luật và cái “tình” của lòng dân. Đây chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân trên địa bàn.