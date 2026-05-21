Nhận án tù vì cưỡng đoạt dây chuyền của trẻ 6 tuổi

HNN.VN - Ngày 21/5/2026, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế đã tuyên phạt Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại xã Phú Vinh) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Văn Hải trước tòa  

Theo cáo trạng, sáng 17/11/2025, Hải điều khiển xe máy đưa con gái đến học tại Trường Tiểu học Vinh An 1. Tại đây, phát hiện cháu L.T.T.M (SN 2019, học sinh lớp 1) đeo dây chuyền màu vàng, Hải nảy sinh lòng tham.

Đối tượng đi vòng ra sau, uy hiếp tinh thần khiến cháu M. hoảng sợ không dám phản ứng và tháo lấy sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Nhận tin báo từ nạn nhân và nhà trường, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập Hải và thu hồi tang vật.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Hải là nguy hiểm, xâm phạm tài sản công dân và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường. Đặc biệt, việc chiếm đoạt tài sản của trẻ em hơn 6 tuổi là tình tiết định khung tăng nặng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ, HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và đưa ra mức án 3 năm 6 tháng tù giam như trên.

THÁI SƠN
Độc đáo tranh hoa thông

Dưới bàn tay của học sinh Trường THCS thị trấn Khe Tre (xã Khe Tre), những quả thông khô được tận dụng để tạo thành những bức tranh nghệ thuật vừa đẹp, vừa lạ, mang đậm bản sắc vùng cao.

Hơn 900 vận động viên tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố

Từ ngày 18 đến 20/5, tại Sân vận động thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố năm 2026. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

