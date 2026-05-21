Nhận án tù vì cưỡng đoạt dây chuyền của trẻ 6 tuổi

Bị cáo Lê Văn Hải trước tòa

Theo cáo trạng, sáng 17/11/2025, Hải điều khiển xe máy đưa con gái đến học tại Trường Tiểu học Vinh An 1. Tại đây, phát hiện cháu L.T.T.M (SN 2019, học sinh lớp 1) đeo dây chuyền màu vàng, Hải nảy sinh lòng tham.

Đối tượng đi vòng ra sau, uy hiếp tinh thần khiến cháu M. hoảng sợ không dám phản ứng và tháo lấy sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Nhận tin báo từ nạn nhân và nhà trường, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập Hải và thu hồi tang vật.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Hải là nguy hiểm, xâm phạm tài sản công dân và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường. Đặc biệt, việc chiếm đoạt tài sản của trẻ em hơn 6 tuổi là tình tiết định khung tăng nặng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ, HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và đưa ra mức án 3 năm 6 tháng tù giam như trên.