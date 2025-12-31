  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 08/02/2026 09:31

Cảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt phòng, vé máy bay dịp Tết

Lực lượng công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vé tàu, vé xe, vé máy bay dịp Tết, chỉ mua qua website, ứng dụng chính thức của các đơn vị vận tải hoặc các đại lý được ủy quyền, tuyệt đối không giao dịch với các cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Lừa đảo “nhận thưởng 2 triệu đồng” dịp Giáng sinh, tết Dương lịchGiăng bẫy lừa “đáo hạn ngân hàng” hơn 10 tỷ đồng, nữ điều dưỡng lãnh 9 năm tù Cảnh giác với bẫy lừa đảo mạo danh các cuộc thi, sự kiện cuối năm trên Facebook

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả.

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua, bán vé tàu, vé xe, vé máy bay và đặt phòng khách sạn giả.

Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến để đăng tải thông tin quảng cáo bán vé Tết, đặt phòng khách sạn với giá rẻ, còn nhiều chỗ, nhận giữ chỗ trước… nhằm thu hút người dân liên hệ. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, sau đó cắt đứt liên lạc hoặc gửi vé, xác nhận đặt phòng giả mạo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh nhân viên nhà xe, đường sắt, hãng hàng không hoặc cơ sở lưu trú, sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi gần giống với các đơn vị chính thức để đánh lừa người dân. Đối tượng thường viện lý do "vé giờ chót", "vé hủy", "suất nội bộ", "phòng vừa trả", thúc giục người mua chuyển tiền nhanh vì số lượng có hạn.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập fanpage, website giả mạo khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, sao chép hình ảnh từ các trang chính thống, đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Khi người dân chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa trang hoặc không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại về tài sản.

Trước tình hình trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vé tàu, vé xe, vé máy bay dịp Tết, chỉ mua qua website, ứng dụng chính thức của các đơn vị vận tải hoặc các đại lý được ủy quyền, tuyệt đối không giao dịch với các cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Đối với việc đặt phòng khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, người dân cần xác minh kỹ thông tin cơ sở lưu trú, kiểm tra website, fanpage chính thức, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực đầy đủ thông tin.

Cảnh giác với các lời chào mời vé Tết, phòng nghỉ giá rẻ bất thường, vé giờ chót, suất nội bộ; không chuyển tiền khi chỉ thỏa thuận qua tin nhắn, không có hợp đồng, hóa đơn hoặc xác nhận đặt chỗ hợp lệ.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi các thông báo, khuyến cáo của cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
cảnh báobẫy lừa đảokhi đặt phòngvé máy bay dịp Tết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trí tuệ nhân tạo: Cảnh báo về sự gia tăng thông tin sai lệch do AI

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Giám đốc Cơ quan quản lý truyền thông nghe nhìn Maroc (HACA), bà Latifa Akherbach, cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ chính làm gia tăng tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, trong bối cảnh khoảng trống pháp lý và sự chậm trễ của các cơ chế quản lý, đang làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với truyền thông.

Trí tuệ nhân tạo Cảnh báo về sự gia tăng thông tin sai lệch do AI
Cảnh báo tình trạng thiếu nước ngọt toàn cầu

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo, trong những năm gần đây, tình trạng khai thác nước ngọt gia tăng ở một số khu vực, làm tăng áp lực lên các lưu vực sông và tầng chứa nước.

Cảnh báo tình trạng thiếu nước ngọt toàn cầu
Nga cảnh báo dịch cúm A tiếp tục gia tăng

Theo Cơ quan giám sát tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga, các ca nhiễm cúm và nhiễm virus đường hô hấp cấp tính (ARVI) tiếp tục gia tăng tại Moskva và các thành phố khác.

Nga cảnh báo dịch cúm A tiếp tục gia tăng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top