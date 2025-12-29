Đưa lớp học sát hạch lái xe lên vùng cao

Người dân vùng cao A Lưới tham gia sát hạch giấy phép lái xe A1

Trong thời gian dài, anh Lê Thượng Sử (trú tại xã A Lưới 3) vẫn điều khiển xe gắn máy dù chưa có GPLX. Thực tế này phần nào xuất phát từ việc trên địa bàn A Lưới còn thiếu các trung tâm sát hạch lái xe, gây không ít khó khăn, bất tiện cho người dân trong việc tham gia thi, cấp phép…

Nắm bắt được thực trạng đó, cuối tháng 10/2025, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1 miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã vùng cao A Lưới.

Được tham gia chương trình miễn phí, anh Lê Thượng Sử bộc bạch: “Khi các lớp học và kỳ sát hạch được tổ chức ngay tại A Lưới, không chỉ bản thân tôi mà nhiều người dân khác cũng mạnh dạn đăng ký tham gia. Qua đó, từng bước hoàn thiện giấy tờ theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông”.

Sau hơn 2 tháng triển khai chương trình đào tạo, hơn 100 người dân đã có mặt tại trụ sở xã A Lưới 2 để tham gia buổi sát hạch GPLX mô tô hạng A1 do Phòng CSGT Công an TP. Huế tổ chức. Toàn bộ chi phí học và thi được miễn phí hoặc hỗ trợ một phần cho các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Để công tác thi sát hạch đảm bảo hiệu quả, lực lượng CSGT còn chủ động bố trí phương tiện chuyên dụng để tổ chức đưa đón bà con đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Chị Hồ Thị Thanh (trú tại xã A Lưới 1) chia sẻ: Tôi rất vui khi được các anh CSGT hỗ trợ tận tình mọi thứ trong quá trình tham gia sát hạch. Sau khi có GPLX, tôi có thể tự tin hơn khi sử dụng xe gắn máy để di chuyển.

Theo Phòng CSGT Công an TP. Huế, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố và phối hợp với công an các địa phương rà soát, lập danh sách công dân là bà con dân tộc thiểu số từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng chưa được cấp GPLX. Qua đó, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, toàn phần hoặc một phần tùy điều kiện từng trường hợp.

Các học viên còn được bố trí phương tiện đưa đón đến cơ sở y tế để khám sức khỏe miễn phí, bảo đảm đầy đủ điều kiện trước khi tham gia đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô. Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT trực tiếp về tận địa phương tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn, giúp học viên hoàn thành khóa đào tạo, sát hạch GPLX mô tô hạng A1. Dù bà con được tạo điều kiện tối đa trong quá trình tham gia, nhưng kỳ sát hạch vẫn được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Hội đồng sát hạch gồm các cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, đúng quy trình và quy định của Bộ Công an.

Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng cao được học tập, thi sát hạch và cấp GPLX hạng A1.

Việc tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp GPLX miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số còn là hoạt động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành công an. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chính sách được tiếp cận, tham gia học tập, sát hạch và cấp GPLX mô tô theo đúng quy định.

Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hạn chế vi phạm và tai nạn do điều khiển phương tiện khi chưa có GPLX, mà còn hỗ trợ người dân thuận lợi hơn trong đi lại, lao động, sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là một trong những việc làm thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng CSGT TP. Huế kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần dân, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ. Mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng và triển khai sâu rộng tại các địa bàn, qua đó lan tỏa hiệu quả tích cực trong cộng đồng.