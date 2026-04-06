Siết chặt xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Lực lượng CSGT cân tải trọng lưu động những xe có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng

Mạnh tay xử lý

Giữa tháng 3/2026, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã phát hiện và xử lý một trường hợp xe khách giường nằm vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật, nhưng vẫn ngang nhiên chở khách trên tuyến Nam - Bắc.

Cụ thể, qua phản ánh từ Cục CSGT Bộ Công an, xe khách mang BKS 36H-170.xx đã bị tước giấy chứng nhận và tem kiểm định nhưng vẫn hoạt động. Đến ngày 17/3, lực lượng CSGT Công an TP. Huế phát hiện phương tiện đang lưu thông trên đường Hùng Vương nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Trọng H. (sinh năm 1972, trú tại tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định hợp lệ.

Trước đó, vào ngày 10/3, phương tiện này đã bị Cục CSGT xử phạt và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cùng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng, do đưa ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Không chỉ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khu vực nội đô, lực lượng CSGT Công an TP. Huế còn triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Tại tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Phong Điền - một trong những tuyến giao thông huyết mạch với lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 tập trung kiểm tra tốc độ phương tiện, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều trường hợp điều khiển ô tô, xe máy chạy quá tốc độ đã bị dừng phương tiện, lập biên bản xử lý. Phần lớn người vi phạm thừa nhận lỗi do chủ quan, thiếu chú ý khi tham gia giao thông. Một số trường hợp cho rằng do lạ đường hoặc mệt mỏi sau quãng đường dài nên không kiểm soát được tốc độ.

Không có ngoại lệ

Trên tuyến Quốc lộ 1 - nơi có lưu lượng vận tải hàng hóa lớn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm về tải trọng. Các tổ công tác sử dụng cân tải trọng lưu động để kiểm tra đột xuất những xe có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng.

Qua kiểm tra, nhiều trường hợp xe tải chở hàng vượt quá tải trọng cho phép đã bị phát hiện và xử lý theo quy định. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Thời gian qua, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát xuyên suốt các khung giờ trong ngày. Đồng thời, kết hợp giữa công khai và hóa trang, mật phục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Thiếu tá Lê Tự Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, đơn vị thường xuyên bố trí cán bộ bắn tốc độ 24/24 giờ và linh hoạt thay đổi vị trí kiểm tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Thông tin của Phòng Tham mưu Công an TP. Huế thông qua hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm về tốc độ. “Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm”, Thiếu tá Lê Tự Hiếu nhấn mạnh.

Theo Công an TP. Huế, trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố, Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng CSGT phối hợp công an cấp xã tổ chức tuyên truyền cho hơn 14.000 lượt người dân, đồng thời ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đối với gần 300 lái xe, chủ kinh doanh dịch vụ vận tải và các hộ sử dụng xe ba bánh.

Công an thành phố cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với tinh thần “kiên trì, quyết liệt, bền bỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, tổ 1311 cùng các tổ tuần tra thanh niên tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP. Huế sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác trên các tuyến đường trọng điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Việc xử lý được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào các trường hợp cố tình vi phạm, coi thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, hướng tới mục tiêu kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.