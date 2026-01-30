Ngăn ngừa tai nạn giao thông từ gốc

Trạm CSGT Phú Lộc phối hợp công an địa phương phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân

Siết chặt tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cuối tháng 3 vừa qua, tại Km 1+600 đường dẫn phía bắc hầm Phú Gia (thuộc thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, để lại hậu quả đau lòng. Anh N.V.T. (21 tuổi, trú phường Thanh Thủy) điều khiển xe máy chở theo em T.T.N.H. (14 tuổi, trú xã Phú Hồ) lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến khu vực cửa hầm, chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào lan can dành cho người đi bộ bên phải tuyến. Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ; phương tiện hư hỏng nặng, nằm sát lan can.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô thời gian gần đây. Theo Phòng CSGT Công an TP. Huế, áp lực giao thông trên tuyến đường này đang gia tăng rõ rệt khi nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao. Trong khi đó, việc hạn chế lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến lượng phương tiện dồn về Quốc lộ 1 tăng đột biến. Tình trạng này khiến hạ tầng phải “gồng mình” trước lưu lượng lớn, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã chủ động siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát ở mức cao. Hai tổ công tác được bố trí hoạt động khép kín 24/24 giờ trên toàn tuyến, bảo đảm kiểm soát liên tục, không để xảy ra khoảng trống. Việc duy trì lực lượng thường trực không chỉ giúp kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt đối với người tham gia giao thông.

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lấn làn… đều được xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Trạm CSGT Phú Lộc đã tổ chức hơn 1.000 ca tuần tra với 3.250 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và đã phát hiện, lập biên bản xử lý 4.528 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 989 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.862 trường hợp vi phạm tốc độ và 114 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô

Ngăn ngừa qua tuyên truyền, giáo dục

Theo Trung tá Hoàng Kim Hữu, Phó Trưởng trạm CSGT Phú Lộc, thực trạng cho thấy số lượng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu phức tạp, gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, công tác quản lý, giáo dục đối tượng này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Qua rà soát, trên địa bàn đã ghi nhận 114 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm. Đây là nhóm đối tượng có đặc điểm tâm lý hiếu động, thích thể hiện, dễ bị tác động bởi môi trường xã hội, nếu không được định hướng kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Trạm CSGT Phú Lộc đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã, gia đình và nhà trường để triển khai các biện pháp giáo dục kết hợp răn đe.

“Công an xã Lộc An đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là Trạm CSGT Phú Lộc lập danh sách theo dõi các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở theo định kỳ, ký cam kết không tái phạm và tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề trực tiếp tại trường học. Qua đó, tập trung phân tích hậu quả của tai nạn giao thông, giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông”, Đại úy Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Công an xã Lộc An cho biết.

Trung tá Hoàng Kim Hữu chia sẻ, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp toàn diện. Trong đó, nổi bật là việc kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm và giáo dục, răn đe, đặc biệt đối với nhóm thanh, thiếu niên - đối tượng đang có xu hướng vi phạm gia tăng. Đồng thời, Trạm CSGT Phú Lộc tăng cường phối hợp với công an các xã trong công tác rà soát, quản lý địa bàn, lập danh sách các trường hợp vi phạm; tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Để duy trì và phát huy hiệu quả đạt được, Trạm CSGT Phú Lộc đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc quản lý, định hướng thanh, thiếu niên. Chỉ khi mỗi cá nhân nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, môi trường giao thông mới thực sự an toàn, văn minh và bền vững.