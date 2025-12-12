Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tiếp xã giao Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm đến nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương - Nghiêm Giới Hòa

Tại buổi tiếp, ông Nghiêm Giới Hòa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển đô thị Huế trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và không gian đô thị hiện đại. Ông cho biết, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại nhiều quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực giao thông trọng điểm, đô thị mới, tổ hợp thương mại - dịch vụ, phát triển hạ tầng xanh và hạ tầng thông minh.

Ông Nghiêm Giới Hòa cho rằng Huế là đô thị giàu tiềm năng, có bản sắc văn hóa, đang phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Đây là những yếu tố rất phù hợp với chiến lược đầu tư của Tập đoàn. Tập đoàn mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về các dự án thành phố đang kêu gọi đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang - mở rộng đô thị, xây dựng khu chức năng mới, cũng như hợp tác trong mô hình đô thị thông minh.

Ông đề xuất hai bên duy trì trao đổi kỹ thuật, tổ chức đoàn khảo sát thực địa và làm việc với các đơn vị chuyên môn để đánh giá khả năng triển khai một số dự án cụ thể. Tập đoàn khẳng định sẽ nghiên cứu bài bản, tuân thủ pháp luật Việt Nam và cam kết hướng đến hợp tác lâu dài nếu có cơ hội đầu tư tại Huế.

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn hoan nghênh ông Nghiêm Giới Hòa và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với thành phố Huế; đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tại nhiều quốc gia. Đồng thời cho biết, Huế đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: phát triển đô thị thông minh, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang - mở rộng đô thị, giao thông đô thị, dịch vụ du lịch và công nghiệp văn hóa. Thành phố đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định: Huế luôn chào đón các nhà đầu tư chiến lược; mong muốn hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư thành công, ổn định và lâu dài tại Huế.

“Huế cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai các dự án; bảo đảm thủ tục được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Đây là cam kết nhất quán của lãnh đạo thành phố trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện và bền vững đối với các nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.