  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 12/12/2025 12:10

Kiểm điểm thẳng thắn, xây dựng để nâng cao chất lượng lãnh đạo

HNN.VN - Sáng 12/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2025. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 3Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố HuếĐẩy mạnh tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống Theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũĐồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Quang cảnh tại hội nghị 

Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các Phó Bí thư Thành ủy gồm: Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Về dự và theo dõi hội nghị có: Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Dũng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hồ Hải Đăng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Trần Đoàn Thịnh; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Thái Thị Tường Vân; cùng đại diện Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025. Báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với báo cáo kiểm điểm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhằm làm rõ hơn những điểm còn hạn chế, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm tiếp theo.

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu kiểm điểm phải thực chất, đạt chất lượng, bám sát nhiệm vụ chính trị của năm 2025. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, đòi hỏi sự đánh giá tổng thể, khách quan và trách nhiệm cao của từng đồng chí trong Ban Thường vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị quá trình góp ý kiểm điểm diễn ra trên tinh thần chân thành, xây dựng, thẳng thắn, nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm và kiên quyết khắc phục những tồn tại. Những vấn đề chưa làm tốt cần được nhìn nhận rõ ràng để bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong giai đoạn mới.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Kiểm điểmthẳng thắnxây dựngnâng cao chất lượnglãnh đạoBan Thường vụ Thành ủy
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà cho hộ dân vùng thiên tai

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và UBND thành phố Huế về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau đợt thiên tai vừa qua, ngày 12/12, Công an TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ ra quân xây dựng mới hai căn nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Hiệp và hộ ông Nguyễn Văn Lượng tại xã Khe Tre.

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà cho hộ dân vùng thiên tai
Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Chưa đầy 1 tháng nữa, các hộ kinh doanh (HKD) phải hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai thuế. Để HKD nhanh chóng tiếp cận với mô hình quản lý thuế mới, ngành thuế đã vào cuộc cùng với các ngân hàng, đơn vị cung cấp giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ để HKD kê khai thuế thuận tiện, nhanh chóng.

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế
Khi lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố không phải người địa phương

Chủ trương của Đảng về việc bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương được thực hiện đồng bộ ở 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp đó, Bộ Chính trị có Kết luận 201-KL/TW, ngày 31/10/2025, trong đó yêu cầu bố trí 100% chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND), chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (UBKT), chánh thanh tra cấp tỉnh không phải là người địa phương...

Khi lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố không phải người địa phương
Xây dựng hệ sinh thái AI trong giáo dục nghề nghiệp

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo nghề không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, mà còn mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt, cá nhân hóa và hiện đại cho người học. Tuy vậy, quá trình tiếp cận và triển khai vẫn còn khó khăn.

Xây dựng hệ sinh thái AI trong giáo dục nghề nghiệp
Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

Sáng 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (2018-2025); sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về xây dựng văn hóa học đường và Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng (2021-2030).

Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top