Kiểm điểm thẳng thắn, xây dựng để nâng cao chất lượng lãnh đạo

Quang cảnh tại hội nghị

Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các Phó Bí thư Thành ủy gồm: Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Về dự và theo dõi hội nghị có: Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Dũng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hồ Hải Đăng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Trần Đoàn Thịnh; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Thái Thị Tường Vân; cùng đại diện Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025. Báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với báo cáo kiểm điểm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhằm làm rõ hơn những điểm còn hạn chế, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm tiếp theo.

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu kiểm điểm phải thực chất, đạt chất lượng, bám sát nhiệm vụ chính trị của năm 2025. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, đòi hỏi sự đánh giá tổng thể, khách quan và trách nhiệm cao của từng đồng chí trong Ban Thường vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị quá trình góp ý kiểm điểm diễn ra trên tinh thần chân thành, xây dựng, thẳng thắn, nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm và kiên quyết khắc phục những tồn tại. Những vấn đề chưa làm tốt cần được nhìn nhận rõ ràng để bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong giai đoạn mới.