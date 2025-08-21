Đặt mục tiêu 30% xã, phường không ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai của Bộ Chính trị, Chính phủ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; căn cứ Công văn số 3524 ngày 6/8/2025 của Bộ Công an về phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, UBND thành phố đã giao Công an thành phố tham mưu kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 ở địa bàn cấp xã, đảm bảo mục tiêu phấn đấu xây dựng đạt ít nhất 30% xã, phường “không ma túy” năm 2025 và 100% vào năm 2030; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường sớm ban hành nghị quyết, kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai; phân công cấp ủy, ban chấp hành phụ trách từng địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy”. Đặc biệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ cơ sở với kết quả thực hiện.

Từ nay đến 14/9/2025, các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy tại 12 xã, phường; thống kê chính xác số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai và các đối tượng có nguy cơ; đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn để xây dựng lộ trình phù hợp…

UBND TP. Huế tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 năm 2025

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trên cơ sở kết quả rà soát toàn diện địa bàn, các đơn vị cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện mục tiêu đạt 30% “xã, phường không ma túy” năm 2025.

Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt, tập trung vào khu dân cư, khu công nghiệp và các nhóm nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy cần phát động rộng khắp, gắn với phương châm “mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”.

Các đơn vị tăng cường phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy; hỗ trợ cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng; gắn rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân trong quản lý, giám sát. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, kiểm soát chặt hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để bị động, bất ngờ.

Địa phương sẽ bố trí kinh phí, đầu tư camera giám sát, triển khai chính sách hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và tín dụng ưu đãi để phòng ngừa tái nghiện. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, bar, dịch vụ lưu trú… được kiểm tra, quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng phạm tội.

Quá trình triển khai đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự điều hành toàn diện của chính quyền. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Các sở, ngành, cơ quan, chính quyền cấp xã phải xác định nhiệm vụ chính của mình là giảm cầu; lực lượng vũ trang mà trực tiếp là công an, biên phòng nhiệm vụ chính là chặn cung; nhiệm vụ của cơ quan tố tụng là điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm không oan sai, bỏ lọt, xử lý triệt để các vụ án, đảm bảo răn đe.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho Công an thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị, địa phương.