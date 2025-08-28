Trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp

Công an phường Phú Xuân tổ chức diễu hành tuyên truyền nhằm lan tỏa thông điệp về ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao cảnh giác trong Nhân dân

Đầu tháng 8 vừa qua, Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tại phường Phú Xuân - địa bàn trung tâm phía Bắc của TP. Huế với nhiều điểm di tích và du lịch nổi tiếng, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tăng công tác tuần tra, khép kín địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Nhiều vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn đã được Công an phường Phú Xuân nhanh chóng điều tra làm rõ. Nổi bật, phải kể đến vụ việc đối tượng Trương Công Phương (SN 1983, trú tại 28 Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 216 triệu đồng của một người quen. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng.

Cũng trong tháng 8, Công an phường Phú Xuân đã giúp chị Bùi Thị Xuân Ninh (SN 1971, trú tại 382 Chi Lăng, phường Phú Xuân) tìm lại chiếc điện thoại iPhone 11 bị kẻ gian lấy trộm. Lực lượng chức năng đã xác định và tóm gọn đối tượng là Nguyễn Quảng Thành (SN 1993, trú tại 14/15 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân) khi đang trên đường tẩu thoát.

Theo Trung tá Hồ Tuấn Việt, Trưởng Công an phường Phú Xuân, đợt ra quân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao quyết tâm cho toàn lực lượng Công an phường, các ban ngành, đoàn thể…, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật của Nhân dân.

Tại phường Hương Trà, điểm nổi bật trong đợt cao điểm lần này là thực hiện kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với 2 tháng liền kề trước và cùng kỳ năm trước; phấn đấu tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và điều tra khám phá tội phạm cao hơn so với liền kề trước cao điểm và không để xảy ra các vụ cướp trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Thế Anh, Trưởng Công an phường Hương Trà khẳng định, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp để đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Theo Công an TP. Huế, đợt cao điểm ra quân lần này diễn ra từ ngày 1/8 đến 15/9/2025. Qua đó, đặt mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và các sự kiện quan trọng khác của địa phương, đất nước.

Toàn lực lượng Công an thành phố sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nhất là các loại tội phạm: lừa đảo, cờ bạc, tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng; các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố còn tiếp tục triển khai cao điểm đấu tranh, phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm… Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa điểm tổ chức sự kiện lớn; ứng dụng hiệu quả dữ liệu dân cư trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo mô hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP. Huế đã giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ trọng đại của đất nước, của ngành.