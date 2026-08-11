Tập trung tháo gỡ đúng điểm nghẽn, đúng trách nhiệm, đúng thời điểm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh kết luận cuộc họp

Sáng 11/8, UBND thành phố tổ chức cuộc họp nghe báo cáo đánh giá kịch bản tăng trưởng năm 2026. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,33% so với cùng kỳ, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 40.752 tỷ đồng, tăng thêm 3.134 tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế khi tăng 8,4%, đóng góp 4,18 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung và chiếm 52,4% cơ cấu GRDP. Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 9,56%, đóng góp 3,06 điểm phần trăm và chiếm 29,8% cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, theo đồng chí La Phúc Thành, tăng trưởng dịch vụ vẫn chưa tương xứng với cú hích từ du lịch do hiệu ứng lan tỏa sang tài chính, bất động sản và các dịch vụ giá trị gia tăng còn hạn chế.

Ở khu vực công nghiệp - xây dựng, nhiều dự án lớn như Nhà máy pin BYD và Kim Long Motor giai đoạn 2 chậm tiến độ; lĩnh vực xây dựng chỉ tăng 7% do vướng thủ tục đầu tư công, giải phóng mặt bằng và chi phí vật liệu, vận chuyển tăng cao. Đáng chú ý, sản lượng điện giảm 20,6% do thiếu nước và thời tiết bất lợi, làm giảm khoảng 0,71 điểm phần trăm tăng trưởng GRDP.

Các điểm nghẽn hiện tập trung ở dự án Thạch anh Chân Mây giai đoạn 1, pin BYD, xe con Kim Long Motor cùng nhiều dự án bất động sản, nhà ở xã hội còn vướng thủ tục, mặt bằng và tín dụng. Hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế như VSIP Huế, Gilimex, La Sơn và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây cũng cần được đẩy nhanh tiến độ.

Tăng tốc các dự án tạo năng lực mới

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, nhất là ở các lĩnh vực dịch vụ - du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, đầu tư công và thu hút đầu tư.

Các ý kiến cho rằng, dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,33%, thành phố vẫn còn nhiều dư địa để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% nếu kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành phát biểu tại cuộc họp

Hiện nay, thành phố đang theo dõi 34 dự án tạo năng lực mới và dự án trọng điểm, dự kiến đóng góp khoảng 3,07 điểm phần trăm vào tăng trưởng năm 2026. Trong 7 tháng đầu năm, một số dự án đã đi vào hoạt động như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Kim Long Motor, EON Industry giai đoạn 2 và Khách sạn Đông Dương.

Để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm tăng 10%, UBND thành phố xây dựng kịch bản quý III tăng 11,5-12% và quý IV tăng 11,5-11,7%. Kịch bản điều hành đặt mục tiêu cả năm dịch vụ tăng 9-10%, công nghiệp - xây dựng tăng 13-14%, nông, lâm, thủy sản tăng 4-5%.

Theo kịch bản tăng trưởng, trong hai tháng 8 và 9, thành phố đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét ở cả ba khu vực kinh tế. Ngành du lịch phấn đấu đón thêm 1 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 3.901 tỷ đồng, tập trung vào cao điểm lễ 2/9, Tuần lễ âm nhạc HueWonderverse, kinh tế đêm và các tour di sản - đầm phá.

Ngành công nghiệp sẽ theo dõi sản lượng hằng tuần của Kim Long Motor, Huda, Kanglongda và phối hợp tăng huy động thủy điện.

Lĩnh vực xây dựng và đầu tư công đặt mục tiêu giải ngân trên 60% trước 30/8 và trên 75% trước 30/9, đồng thời đẩy nhanh các dự án ven biển, Vành đai 3, VSIP và các dự án nhà ở xã hội....

Tạo chuyển động thực chất trong quý III

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, quý III là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành và địa phương xây dựng chương trình công tác cụ thể cho từng tuần, từng tháng, tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc đã được chỉ rõ trong các kế hoạch và kịch bản tăng trưởng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, các kế hoạch hiện nay đã rất chi tiết, xác định rõ dự án nào, đoạn nào, khâu nào đang vướng. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện quyết liệt hơn và tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang cản trở dòng chảy đầu tư và sản xuất.

Ngành công nghiệp kỳ vọng tạo đột phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành đầu mối như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát toàn bộ các vướng mắc thuộc chức năng của mình, chủ động giải quyết ngay từ cơ sở; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo thành phố để xử lý, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đối với đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, thành phố đã phân công cụ thể từng Phó Chủ tịch UBND theo dõi, đôn đốc từng danh mục dự án. Các ban quản lý dự án phải tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới trong năm 2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất theo hướng hiệu quả, đủ năng lực để tham gia vào các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách; đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể quỹ đất tái định cư đến năm 2030, ưu tiên các khu tái định cư có thể phục vụ nhiều dự án và triển khai nhanh.

Liên quan nguồn vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát ngay các mỏ đất, mỏ đá, mỏ cát; xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mở rộng mặt bằng khai thác gắn với chế biến tại chỗ để giảm chi phí vận chuyển và bảo đảm môi trường. Các mỏ phục vụ đầu tư công phải được xác định rõ trữ lượng, công suất và ưu tiên dành cho các công trình trọng điểm.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng đặc biệt nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư để xác định khâu chậm, cơ quan chậm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá; xử lý nghiêm các hành vi tự ý tăng giá, găm hàng, chèn ép, “chặt chém” du khách trong các dịp lễ hội, sự kiện và mùa cao điểm. Qua đó, giữ vững hình ảnh Huế là điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn và minh bạch về giá.

Ngành du lịch cần tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và loại hình du lịch mới, khai thác hiệu quả hơn không gian và thời gian phục vụ du khách. Trong đó, nghiên cứu tổ chức các hoạt động trải nghiệm vào khung giờ từ 5-7 giờ; phát triển sản phẩm lưu trú trên sông Hương và các dịch vụ đặc trưng gắn với cảnh quan, văn hóa, di sản Huế

Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, xúc tiến và kêu gọi đầu tư trung tâm hội nghị có phòng họp quy mô trên 1.000 chỗ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây là hạ tầng quan trọng để Huế khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch MICE, kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu của du khách, đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao.

Đối với công nghiệp và logistics, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung thúc đẩy các dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời chủ động làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực thu hút công nghiệp quy mô lớn.