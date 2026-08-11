Thả tái tạo 25 ngàn con giống thủy sản nước lợ tại đầm Cầu Hai

Thả cá xuống đầm Cầu Hai

Đây là những loài thủy đặc sản quen thuộc, có giá trị kinh tế cao của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, gắn liền với sinh kế của người dân xứ Huế.

Ông Trần Quang Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố cho biết, hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản từ Trung ương đến địa phương nhằm bổ sung các loài thủy sản đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt.

Việc thả giống tái tạo không chỉ diễn ra ở vùng đầm phá mà còn được đẩy mạnh ở các vực nước ngọt trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản thành phố đã thả tái tạo hơn 1 triệu con cá giống nước ngọt như cá rô đồng, trê, trắm tại sông Hương và khu vực lòng hồ Tả Trạch.

Trong khuôn khổ chương trình, Chi cục Thủy sản thành phố còn sẻ kinh nghiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong cộng đồng, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn công tác giao quyền quản lý khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho tổ chức cộng đồng địa phương.