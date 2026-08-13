Tạo động lực phát triển đô thị mới và hoàn thiện cơ chế hậu kiểm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đồng thuận cao với chủ trương thành lập hai thành phố trực thuộc Trung ương

Trong phiên thảo luận buổi sáng, liên quan đến việc xem xét việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ sự thống nhất cao với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Nhiều ý kiến cho rằng việc xem xét, quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh tại kỳ họp này là bước thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đồng thời phù hợp với các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) lưu ý quá trình đô thị hóa nhanh thường kéo theo áp lực về giao thông, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, xử lý rác thải, nước thải và an ninh trật tự. Ông đề nghị Quảng Ninh sớm rà soát, điều chỉnh quy hoạch với các tiêu chí cao hơn, đặc biệt là quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm kết nối hiệu quả các động lực tăng trưởng.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế cho rằng, đây không chỉ là việc xác lập một địa vị hành chính mới mà quan trọng hơn là tổ chức lại không gian phát triển, nâng tầm quản trị và hình thành thêm các cực tăng trưởng có sức lan tỏa đối với vùng và cả nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh, mỗi đô thị cần được xây dựng trên nền tảng bản sắc và giá trị cốt lõi. Nếu Huế phát triển dựa trên văn hóa, di sản, sinh thái và cảnh quan, thì Bắc Ninh cần được định hình là đô thị hiện đại trên nền tảng văn hóa Kinh Bắc. Đối với Quảng Ninh, với lợi thế biển đảo, biên giới, cửa khẩu, di sản, du lịch và công nghiệp, bà cho rằng địa phương có điều kiện phát triển thành đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế, kết hợp hài hòa kinh tế biển, kinh tế di sản, du lịch chất lượng cao và các dịch vụ hiện đại.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Cải cách thủ tục phải đi đôi với trách nhiệm hậu kiểm

Chiều cùng ngày, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đề nghị tiếp tục làm rõ một số quy định để bảo đảm việc tổ chức thực hiện thống nhất, tránh phát sinh cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan và địa phương.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đại biểu cho rằng, cần chuyển trọng tâm từ điều kiện gia nhập thị trường sang trách nhiệm trong quá trình kinh doanh. Dự thảo đã bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh trong Luật Trồng trọt và Luật Thủy sản, đồng thời loại bỏ một số nội dung liên quan đến cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Đại biểu đồng tình với việc loại bỏ các điều kiện kinh doanh không còn cần thiết, nhưng lưu ý đối với những sản phẩm tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng, việc cắt giảm điều kiện gia nhập thị trường không được tạo ra khoảng trống pháp lý. Theo đại biểu, không nên duy trì điều kiện kinh doanh chỉ để phát sinh thêm thủ tục hành chính, song phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, thông tin, truy xuất và trách nhiệm khi sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân tham gia thảo luận ở hội trường chiều 12/8. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đối với thuốc bảo vệ thực vật, đại biểu đánh giá việc kéo dài thời hạn giấy chứng nhận đăng ký lên 10 năm và bỏ thời hạn đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán là bước cải cách đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khi thời hạn đăng ký được kéo dài, cơ chế quản lý sau đăng ký phải đủ hiệu quả để kịp thời xử lý khi xuất hiện thông tin mới về chất lượng, hiệu quả, độc tính, dư lượng hoặc tác động bất lợi đến con người, vật nuôi và môi trường.

Về phân cấp, phân quyền đối với thủ tục liên quan đến địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, đại biểu đánh giá tích cực việc dự thảo xác định một địa phương làm đầu mối xử lý đối với các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản liên tỉnh. Theo đại biểu, cách thiết kế này phù hợp với yêu cầu giảm đầu mối, nhưng để khả thi cần làm rõ ít nhất ba vấn đề: thời hạn lấy và trả lời ý kiến của địa phương liên quan; trách nhiệm của cơ quan được lấy ý kiến khi không trả lời hoặc trả lời không đầy đủ; cơ chế xử lý khi các địa phương có ý kiến khác nhau.

Đại biểu nhấn mạnh không nên áp dụng máy móc cơ chế “im lặng là đồng ý” đối với các vấn đề liên quan đến môi trường, nguồn nước, an toàn và lợi ích công cộng. Đồng thời, cũng cần tránh để cơ chế lấy ý kiến tạo thêm một vòng thủ tục khiến hồ sơ phải đi qua nhiều cơ quan mà không xác định được cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng. Đại biểu đề nghị quán triệt nguyên tắc: một thủ tục, một đầu mối chủ trì, một cơ quan chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết; các cơ quan khác tham gia với tư cách phối hợp, không làm phát sinh thêm nhiều đầu mối cùng giải quyết một thủ tục.