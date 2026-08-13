CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thay đổi tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Phòng giao dịch Trường An Agribank Chi nhánh Nam Sông Hương Huế

Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ công văn số 2536/LV9-QLGS ngày 03/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hồng Tiến trực thuộc Agribank CN Sông Hồng

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-NHNo-PC ngày 23/3/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về ủy quyền thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hoạt dộng của Chi nhánh, Phòng giao dịch;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-HĐTV-TCNS ngày 14/7/2026 của Hội đồng thành viên về điều chỉnh Chi nhánh phân cấp quản lý, điều hành Agribank Chi nhánh Trường An Huế;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-NHNo-TCNS ngày 14/7/2026 về việc thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch Hồng Tiến thuộc Agribank Chi nhánh Sông Hồng và Quyết định số 1986/QĐ-NHNo-TCNS ngày 14/7/2026 về việc thay đổi tên gọi, địa điểm và bổ sung tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của Agribank Chi nhánh Trường An Huế của Tổng Giám đốc;

Agribank Chi nhánh Huế công bố thông tin về Phòng giao dịch Trường An trực thuộc Agribank Chi nhánh Nam Sông Hương Huế như sau:

1. Tên gọi, địa chỉ cũ

- Tên gọi: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG HỒNG - PHÒNG GIAO DỊCH HỒNG TIẾN

- Tên bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Song Hong Branch – Hong Tien Transaction Office

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Sông Hồng - Phòng giao dịch Hồng Tiến.

- Địa chỉ: Thửa LK09, Lô NO-07, Dự án đầu tư nhà ở thấp tầng để bán đổi với 128 thửa đất tại ô quy hoạch E.2/NO11, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Tên gọi, địa chỉ mới

- Tên gọi: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG HUẾ - PHÒNG GIAO DỊCH TRƯỜNG AN

- Tên bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Nam Song Huong Hue Branch – Truong An Transaction Office

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Nam Sông Hương Huế - Phòng giao dịch Trường An.

- Địa chỉ: 88 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam.

3. Đơn vị quản lý trực tiếp: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Sông Hương Huế (Agribank Chi nhánh Nam Sông Hương Huế).

4. Ngày dự kiến khai trương: 14/8/2026.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.