Bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 5/2, tại khu vực đường Võ Bẩm, thôn 2, xã A Lưới 2, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Huế và Công an xã A Lưới 2 bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thắng (sinh năm 2003, trú tại số 25 đường Bắc Sơn, thôn 2, xã A Lưới 2) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của đối tượng Thắng có 2 túi ni lông màu trắng chứa 5 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội và niêm phong tang vật theo đúng quy định pháp luật.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Đức Tiến (sinh năm1985, trú tại thôn 2, xã A Lưới 2, thành phố Huế), thu giữ thêm 200 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine và 1 gói thảo mộc khô có trọng lượng 21,59 gram (đối tượng khai là cỏ Mỹ). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tang vật liên quan khác phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.