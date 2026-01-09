Cựu Giám đốc CDC Huế tiếp tục bị truy tố liên quan sai phạm mua, sử dụng vắc-xin

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Hoàng Văn Đức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều sai phạm trong hoạt động mua sắm, sử dụng vắc-xin và tổ chức tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Trước đó, trong năm 2020, do nhu cầu cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, CDC Huế được cấp bổ sung ngân sách để mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, Hoàng Văn Đức đã không thực hiện đúng quy định về đấu thầu, không thành lập tổ chuyên gia theo luật định mà giao cho Hà Thúc Nhật, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch kiêm Kế toán trưởng, trực tiếp liên hệ với các nhà thầu để thỏa thuận giá cả, chủng loại hàng hóa.

Trong vòng 6 tháng giữa năm 2020, ông Đức đã ký 8 quyết định chỉ định thầu rút gọn cho 3 nhà thầu với tổng giá trị hơn 9,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, hành vi này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi hợp đồng được thanh lý, các nhà thầu trích lại từ 2 - 3% giá trị hợp đồng, số tiền này được Hà Thúc Nhật quản lý và chi theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức nhưng không có đầy đủ chứng từ, sổ sách theo quy định.

Tại phiên tòa xét xử năm 2024, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, phạm tội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, nên quyết định miễn hình phạt chính; đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc công việc liên quan tài chính trong thời hạn 1 năm.

Không dừng lại ở sai phạm trong đấu thầu, kết quả điều tra mới xác định Hoàng Văn Đức tiếp tục chỉ đạo mua vắc-xin không thông qua đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế nhằm thu lợi bất chính. Các cá nhân liên quan gồm Hà Thúc Nhật, Trần Thị Kim Xinh (nguyên Phó Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế) và Lê Nguyễn Thy Loan (nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài chính).

Theo quy định, CDC Huế được phép tổ chức tiêm chủng dịch vụ, nhưng nguồn vắc-xin phải được mua sắm thông qua đấu thầu và toàn bộ tiền thu được phải hạch toán vào nguồn thu của đơn vị. Tuy nhiên, các bị can đã bàn bạc, thống nhất việc mua vắc-xin ngoài đấu thầu, sử dụng danh nghĩa CDC Huế để ký kết hợp đồng với các công ty cung ứng, thanh toán bằng tài khoản cá nhân, sau đó đưa số vắc-xin này vào tiêm song song với vắc-xin mua hợp pháp.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2020 - 12/2021, các bị can đã ký kết, thực hiện mua 18 loại vắc-xin với tổng số gần 20.000 liều của 5 công ty, tổng giá trị gần 4,8 tỷ đồng. Toàn bộ số vắc-xin này được đưa vào tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế, thu tiền với mức giá tương đương vắc-xin đấu thầu nhưng không hạch toán vào nguồn thu của đơn vị mà giao cho cá nhân quản lý, sử dụng trái quy định.

Việc quản lý, bảo quản và xuất - nhập kho đối với số vắc-xin mua ngoài đấu thầu không tuân thủ đầy đủ quy trình. Hoạt động thu tiền tiêm chủng cũng được thực hiện song song giữa vắc-xin đấu thầu và vắc-xin ngoài đấu thầu, trong đó tiền thu từ vắc-xin ngoài đấu thầu không được nộp về CDC Huế mà chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý.

Theo kết luận điều tra, số tiền thiệt hại trong vụ án này hơn 1,2 tỷ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được hạch toán vào nguồn thu của CDC Huế. Trong đó, Hoàng Văn Đức, Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thy Loan chịu trách nhiệm chính; Hà Thúc Nhật chịu trách nhiệm một phần liên quan đến số vắc-xin đã tham gia bàn bạc, thống nhất chủ trương mua ngoài đấu thầu.

Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.