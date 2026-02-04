  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/02/2026 14:53

Góp tiền “bay lắc” sau cuộc nhậu, 6 bị cáo lĩnh án tù

HNN.VN - Ngày 6/2, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trú tại TP. Huế về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thuê phòng trọ làm điểm buôn ma túy, hai bị cáo lĩnh gần 20 năm tùBắt đầu từ từng tổ dân phốÁn chung thân cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hơn 2,5kg ma túy Phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xaMỗi năm phấn đấu tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt tiêu chí "không ma túy"

Các bị cáo trước tòa  

Các bị cáo gồm: Đoàn Minh Sang (SN 1991), Nguyễn Văn Phi (SN 1990), Phạm Đức Thắng (SN 1996), Phạm Văn Dương (SN 2005), Nguyễn Trần Gia Huy (SN 2007) và Hà Văn Kiệt (SN 2008).

Theo cáo trạng, chiều 10/9/2025, sau khi ăn nhậu, Đoàn Minh Sang, Nguyễn Văn Phi và Phạm Đức Thắng góp 2 triệu đồng mua ma túy dạng “khay” và “kẹo” để cùng sử dụng. Sang trực tiếp liên hệ mua ma túy từ Nguyễn Trần Gia Huy và Phạm Văn Dương, rồi cùng nhóm đến một quán karaoke ở xã Phú Vang tổ chức sử dụng.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an TP. Huế bắt quả tang nhóm này đang sử dụng trái phép chất ma túy; kết quả xét nghiệm cho thấy cả ba dương tính với MDMA và Ketamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương và Huy nhiều lần mua bán ma túy, phân công vai trò cụ thể để tiêu thụ. Hà Văn Kiệt tham gia giao ma túy theo sự rủ rê của Huy thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Sang, Phi và Thắng mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Dương 7 năm 6 tháng tù, Huy 7 năm 3 tháng tù, Kiệt 1 năm 9 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
bay lắcma túysử dụngxét xửhội đồng xét xửTAND
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bang đầu tiên ở Ấn Độ cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Ngày 29/1, người phụ trách Công nghệ thông tin của bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, ông Nara Lokesh cho biết, chính quyền bang đã quyết định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội và đang nghiên cứu các công cụ pháp lý để thực thi quyền truy cập phù hợp với độ tuổi.

Bang đầu tiên ở Ấn Độ cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội
Quy định về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công.

Quy định về quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
Lĩnh án tử hình vì sát hại vợ cũ và mẹ vợ

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lĩnh án tử hình vì sát hại vợ cũ và mẹ vợ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top