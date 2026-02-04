Góp tiền “bay lắc” sau cuộc nhậu, 6 bị cáo lĩnh án tù

Các bị cáo trước tòa

Các bị cáo gồm: Đoàn Minh Sang (SN 1991), Nguyễn Văn Phi (SN 1990), Phạm Đức Thắng (SN 1996), Phạm Văn Dương (SN 2005), Nguyễn Trần Gia Huy (SN 2007) và Hà Văn Kiệt (SN 2008).

Theo cáo trạng, chiều 10/9/2025, sau khi ăn nhậu, Đoàn Minh Sang, Nguyễn Văn Phi và Phạm Đức Thắng góp 2 triệu đồng mua ma túy dạng “khay” và “kẹo” để cùng sử dụng. Sang trực tiếp liên hệ mua ma túy từ Nguyễn Trần Gia Huy và Phạm Văn Dương, rồi cùng nhóm đến một quán karaoke ở xã Phú Vang tổ chức sử dụng.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng Công an TP. Huế bắt quả tang nhóm này đang sử dụng trái phép chất ma túy; kết quả xét nghiệm cho thấy cả ba dương tính với MDMA và Ketamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương và Huy nhiều lần mua bán ma túy, phân công vai trò cụ thể để tiêu thụ. Hà Văn Kiệt tham gia giao ma túy theo sự rủ rê của Huy thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Sang, Phi và Thắng mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Dương 7 năm 6 tháng tù, Huy 7 năm 3 tháng tù, Kiệt 1 năm 9 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.