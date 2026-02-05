  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/02/2026 14:53

Công an TP. Huế thay đổi địa điểm trụ sở làm việc từ tháng 2/2026

HNN.VN - Ngày 5/2, Công an TP. Huế cho biết đã ra thông tin về thay đổi trụ sở làm việc kể từ tháng 2/2026.

Trao trả túi xách hành khách bỏ quên tại sân bay Phú Bài chứa số vàng trị giá hơn 100 triệu đồngKhen thưởng đột xuất thành tích xuất sắc của Công an Phú LộcLừa đảo làm visa đi Mỹ qua TikTok, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Trụ sở chính Công an TP. Huế tại đường Võ Chí Công (phường Vỹ Dạ)

Theo đó, trụ sở chính Công an TP. Huế chuyển địa điểm từ 27 Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa) về đường Võ Chí Công (phường Vỹ Dạ).

Đối với Cơ quan An ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Huế, địa điểm làm việc mới tại 2 Nguyễn Thái Học. Trung tâm tiếp công dân Công an TP. Huế ngừng hoạt động tại 50 Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa) và chuyển về 56 Hùng Vương (phường Thuận Hóa).

Kể từ các mốc thời gian nêu trên, mọi giao dịch công tác, thư tín, liên hệ làm việc và giải quyết thủ tục hành chính với các đơn vị trên, Công an TP. Huế đề nghị các cơ quan, tổ chức và công dân liên hệ theo các địa chỉ mới tương ứng.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anthay đổitrụ sởlàm việc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

Trong hai ngày 4 và 5/2, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại phường Hương Thủy và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương
Phát huy truyền thống, khơi dậy động lực phát triển trong giai đoạn mới

Sáng 5/2, Thành ủy - HĐND - UBND -​ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát huy truyền thống, khơi dậy động lực phát triển trong giai đoạn mới
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan thăm, chúc Tết lực lượng bộ đội biên phòng

Ngày 4/2, nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, xuân Bính Ngọ 2026, đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do Thiếu tướng Sỉ Sợt - Xỏn Đa La, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn, đã sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế. Dự và đón tiếp đoàn có Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan thăm, chúc Tết lực lượng bộ đội biên phòng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top