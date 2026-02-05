Công an TP. Huế thay đổi địa điểm trụ sở làm việc từ tháng 2/2026

Trụ sở chính Công an TP. Huế tại đường Võ Chí Công (phường Vỹ Dạ)

Theo đó, trụ sở chính Công an TP. Huế chuyển địa điểm từ 27 Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa) về đường Võ Chí Công (phường Vỹ Dạ).

Đối với Cơ quan An ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Huế, địa điểm làm việc mới tại 2 Nguyễn Thái Học. Trung tâm tiếp công dân Công an TP. Huế ngừng hoạt động tại 50 Trần Cao Vân (phường Thuận Hóa) và chuyển về 56 Hùng Vương (phường Thuận Hóa).



Kể từ các mốc thời gian nêu trên, mọi giao dịch công tác, thư tín, liên hệ làm việc và giải quyết thủ tục hành chính với các đơn vị trên, Công an TP. Huế đề nghị các cơ quan, tổ chức và công dân liên hệ theo các địa chỉ mới tương ứng.