Chủ động giữ vững an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các địa phương

Đại tá Bùi Ngọc Chung làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và lực lượng công an phường Hương Thủy

Tại các địa bàn, đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và lực lượng công an cơ sở. Qua đó, nghe báo cáo tình hình triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cùng với công tác nắm tình hình địa bàn, bảo vệ nhân sự, các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Bùi Ngọc Chung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Trong đó, đặc biệt là vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Hương Thủy và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc cơ bản được giữ vững ổn định, tạo môi trường an toàn trước thềm bầu cử.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và lực lượng công an các địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường rà soát toàn diện tình hình địa bàn, chủ động bổ sung phương án xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác nhân sự, các điểm niêm yết, khu vực bỏ phiếu và các mục tiêu trọng điểm.

Đại tá Bùi Ngọc Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, vũ khí, vật liệu nổ; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân sự và các lực lượng liên quan, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống phát sinh. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thành công.