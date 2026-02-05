Hội Báo Xuân - Dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm, đạo đức và sứ mệnh của người cầm bút

Bạn đọc trẻ tại Hội Báo Xuân Bính Ngọ - 2026 tại Huế

Hội Báo Xuân Bính Ngọ - 2026 năm nay được tổ chức trong không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, lại khai mạc đúng ngày 3/2, kỷ niệm 96 năm Ngày Đảng ta ra đời nên càng hết sức ý nghĩa. Người làm báo thuộc nhiều thế hệ, bạn đọc của nhiều lứa tuổi cùng tụ hội về đây, tiếng cười nói, tiếng thăm hỏi, tiếng trao đổi, trầm trồ về các ấn phẩm khiến cho không khí Hội Báo Xuân nghe sao thật thân thương, vui tươi và ấm áp.

Mấy mươi năm làm báo, cũng chừng ấy năm có mặt ở Hội Báo Xuân, nhưng tôi vẫn thấy háo hức, tươi mới như những ngày đầu. Theo dòng chảy của thời gian và công nghệ, báo chí cũng theo đó mà phát triển và cạnh tranh khốc liệt. Cạnh tranh giữa báo chí với báo chí, cạnh tranh giữa báo chí với mạng xã hội… Các loại hình báo chí truyền thống, nhất là báo in bị “co” lại, thậm chí còn bị dự báo chẳng chóng thì chầy sẽ bị triệt tiêu. Không bảo thủ, không cực đoan, nhưng tôi không tin điều đó sẽ xảy đến. Niềm tin đó không hề võ đoán, mà vì tôi đã gặp nhiều người, họ nói rất thật lòng, rằng với họ, cho dù sẵn có trong tay phương tiện nghe nhìn gì đi nữa, thì cũng không được thiếu tờ báo in. Ngay mới hôm qua thôi, ngồi chơi với mấy người bạn lứa U50 - 60, chưa hẳn là lớp người già, họ cũng bày tỏ như thế. Họ bảo, trên bàn trà còn thiếu tờ báo xuân thì Tết chưa hề hiện diện.

Đến với Hội Báo Xuân, niềm tin đó trong tôi càng cụ thể hơn bao giờ hết. Nhìn bạn đọc nâng niu lật từng trang báo thơm mùi mực mới, chiêm ngắm những bìa báo được trình bày công phu, dừng lại trước những bài viết chuyển tải những ý tứ thú vị…, bỗng thấy công sức của mình và các đồng nghiệp được đáp đền thật dễ thương, ý vị. Và cũng vì thế mà thấy thật yêu cái nghề mà mình đã trót chọn…

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Hội Báo Xuân thiếu vắng sự góp mặt của các loại hình báo chí hiện đại, mà ngược lại, nhiều năm trở lại đây, Hội Báo Xuân luôn có sự đồng hành của phát thanh, truyền hình, các hình thức trải nghiệm số, báo điện tử…, chứng tỏ sức sống và sự phát triển của báo chí Huế luôn hòa nhập và bắt kịp với nhịp sống của báo chí hiện đại trong nước cũng như thế giới.

Giữa bộn bề công việc cuối năm, Hội Báo Xuân là dịp để công chúng nhìn lại một năm báo chí với những dấu ấn, thành tựu và cả những trở trăn thao thức; là cơ hội để đưa bạn đọc làm một chuyến “du xuân” vòng quanh đất nước, bởi mỗi ấn phẩm, mỗi bài viết là một câu chuyện, một góc nhìn về đất nước và con người Việt Nam. Không chỉ có thế, không gian Hội Báo Xuân còn là nơi giao lưu, kết nối, nơi độc giả có dịp gặp gỡ, trò chuyện với các tác giả, các nhà báo, các họa sĩ thiết kế maquette mà mình yêu mến, điều mà không phải bao giờ cũng dễ có cơ hội.

Riêng với chúng tôi, những người làm nghề, Hội Báo Xuân là dịp để tôn vinh những “đứa con tinh thần” được chăm chút với tất cả tâm huyết sau 1 năm “cày cuốc” cùng chữ nghĩa, mong muốn được dâng tặng cho bạn đọc món quà tri ân ý nghĩa nhất. Đây cũng là dịp để nhắc nhớ chúng tôi về trách nhiệm, đạo đức và sứ mệnh của người cầm bút. Phải làm sao để xứng đáng với các thế hệ nhà báo tiền bối, tiếp bước họ để giữ mạch nguồn của báo chí cách mạng, góp phần giữ vững thành quả cách mạng và vun đắp mùa xuân đất nước, mùa xuân của “một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thể hiện quyết tâm trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2026).