  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/02/2026 14:52

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Bộ Y tế công bố danh sách 34 cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩmThủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩmHơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu cơ bản được tháo gỡ. Ảnh NNMT. 

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2026.

Trước ngày 16/4/2026, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP.

Trước đó, ngày 3/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm, trong đó yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay liên quan đến Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này. Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Nghị định số 46an toànthực phẩm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các bộ họp tháo gỡ vướng mắc về thông quan thực phẩm

Chiều 2/2, Bộ Y tế cùng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện hữu liên quan đến thực phẩm nhập khẩu, chủ yếu là nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống và bánh kẹo.

Các bộ họp tháo gỡ vướng mắc về thông quan thực phẩm
Sở Y tế khuyến cáo không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen nghi là hàng giả

Sở Y tế TP. Huế vừa có công văn gửi các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập và các đơn vị kinh doanh thuốc trên địa bàn, đề nghị tăng cường khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen do nghi ngờ là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Sở Y tế khuyến cáo không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Colasta Collagen nghi là hàng giả
Hơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo thống kê nhanh của Cục Hải quan, riêng trong ngày 30/1/2026, tại các cửa khẩu biên giới đường bộ và đường thủy hiện đang tồn đọng hơn 1.300 phương tiện (bao gồm xe ô-tô, ghe, thuyền) chở nông sản tươi sống và thực phẩm nhập khẩu chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan.

Hơn 1 300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top