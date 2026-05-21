Bàn giao tài sản trúng đấu giá hơn 4,6 tỷ đồng tại đường Dương Văn An

Thi hành án Dân sự thành phố đã bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá đúng theo quy định

THADS thành phố tổ chức thi hành Bản án số 20/2020/DSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền (cũ); Bản án số 17/2022/DSPT ngày 28/6/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) và Quyết định thi hành án số 374/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2022 của THADS thành phố Huế (cũ).

Căn cứ quy định pháp luật, THADS thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ban hành Kế hoạch cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Tuy nhiên, ngày 20/5/2026, THADS thành phố nhận được Đơn tự nguyện giao tài sản của người phải thi hành án.

THADS thành phố đã thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá thành công vào ngày 21/5/2026.

Được biết, trước đó tài sản trên đã được bán đấu giá thành công với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Người mua trúng đấu giá cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp đủ tiền theo quy định.