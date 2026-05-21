  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/05/2026 14:31

Bàn giao tài sản trúng đấu giá hơn 4,6 tỷ đồng tại đường Dương Văn An

HNN.VN - Ngày 21/5, Thi hành án Dân sự (THADS) thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tại số 108 (nay là 108A) đường Dương Văn An, phường Vỹ Dạ.

Chuyển đổi số trong thi hành án dân sựCần tự giác tháo dỡ trước khi cơ quan chức năng cưỡng chếCưỡng chế thi hành án, bàn giao Khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giáNâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: Sớm đưa tài sản bảo đảm ra bán đấu giáThi hành án hiệu quả các vụ việc có giá trị lớn

Thi hành án Dân sự thành phố đã bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá đúng theo quy định 

THADS thành phố tổ chức thi hành Bản án số 20/2020/DSST ngày 29/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền (cũ); Bản án số 17/2022/DSPT ngày 28/6/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) và Quyết định thi hành án số 374/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2022 của THADS thành phố Huế (cũ).

Căn cứ quy định pháp luật, THADS thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ban hành Kế hoạch cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Tuy nhiên, ngày 20/5/2026, THADS thành phố nhận được Đơn tự nguyện giao tài sản của người phải thi hành án.

THADS thành phố đã thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá thành công vào ngày 21/5/2026.

Được biết, trước đó tài sản trên đã được bán đấu giá thành công với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Người mua trúng đấu giá cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp đủ tiền theo quy định.

THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe các trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá
Vụ khởi tố chủ tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế”: Mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh chấp nhà đất

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thông tin thêm về trường hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Hóa Châu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Vụ khởi tố chủ tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế” Mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh chấp nhà đất

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top