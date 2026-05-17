Chuyển đổi số trong thi hành án dân sự

Người dân tra cứu thông tin cần thiết qua mã QR

Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch

Năm 2026, THADS thành phố Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ. Với 6.527 việc phải thi hành, tổng số tiền trên 3.470 tỷ đồng, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả và giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức.

Nhờ ứng dụng công nghệ, công tác thi hành án đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng THADS toàn thành phố đã thi hành xong 2.170 việc, đạt tỷ lệ 45,44% trên số việc có điều kiện; về tiền, thi hành xong hơn 344 tỷ đồng, đạt 14,24%. Riêng các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt 2.065 việc, thu hơn 27 tỷ đồng, cho thấy chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt ở các vụ việc có điều kiện thi hành.

Nổi bật là việc vận hành các nền tảng số tích hợp nhiều phân hệ quan trọng như quản lý hồ sơ điện tử, hỗ trợ ra quyết định thi hành án, tài chính - kế toán với biên lai điện tử, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhờ đó, toàn bộ quy trình từ thụ lý, xác minh, tổ chức thi hành đến theo dõi kết quả đều được thực hiện trên môi trường số, bảo đảm tính liên thông, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn hoặc sai sót trong xử lý nghiệp vụ.

Đáng chú ý, 100% hồ sơ thi hành án năm 2026 đã được cập nhật lên phần mềm quản lý, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi tiến độ giải quyết từng vụ việc theo thời gian thực, qua đó kịp thời phát hiện những điểm nghẽn để chỉ đạo xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng THADS thành phố cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là giải pháp tình thế trước áp lực công việc ngày càng lớn, mà đang dần trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hoạt động tư pháp, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, chuyên nghiệp và phục vụ. Chuyển đổi số đã tạo thay đổi rõ nét trong quản lý, điều hành. Các nền tảng số giúp nắm bắt tình hình nhanh, chính xác, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong thi hành án”.

Ông Nguyễn Văn Long, chấp hành viên chia sẻ: “Việc ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian tra cứu, tổng hợp dữ liệu. Chỉ với vài thao tác đã có thể nắm toàn bộ thông tin vụ việc, rất hiệu quả khi khối lượng án ngày càng tăng. Chuyển đổi số không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm sai sót trong nghiệp vụ mà còn tăng khả năng giám sát, điều hành. Dữ liệu được số hóa và kết nối liên thông cũng góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan, tạo nên sự đồng bộ trong toàn hệ thống”.

Tạo động lực mới

THADS thành phố xác định chuyển đổi số là hướng đi lâu dài để hiện đại hóa toàn diện hoạt động. Đơn vị tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số, mở rộng phạm vi ứng dụng trong thực tiễn, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số phục vụ THADS.

Trọng tâm là tiếp tục số hóa hồ sơ, tiến tới xây dựng kho dữ liệu điện tử đồng bộ, phục vụ công tác quản lý và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Đồng thời, tăng cường các tiện ích số như thông báo thi hành án qua ứng dụng điện tử, cung cấp thông tin trực tuyến và hỗ trợ thủ tục từ xa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt. Đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỹ năng số cho công chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định như hệ thống phần mềm đang trong giai đoạn hoàn thiện, đôi lúc phát sinh lỗi kỹ thuật; hạ tầng công nghệ và nguồn lực ở một số đơn vị chưa đồng bộ. Với sự quyết tâm của toàn ngành, những hạn chế này đang từng bước được khắc phục thông qua đào tạo, nâng cao năng lực số và tăng cường đầu tư hạ tầng.

Với những kết quả tích cực thời gian qua, THADS thành phố đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.