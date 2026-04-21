Cần tự giác tháo dỡ trước khi cơ quan chức năng cưỡng chế

Hiện trạng bị lấn chiếm hơn 14m2 đã được xây dựng kiên cố cần phải tháo dỡ để trả lại cho gia đình bà Trang

Thiệt hại cho người liên quan

Theo nội dung đơn phản ánh, bà Phan Thị Thùy Trang (SN 1977, trú tại 85 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân) là người được THA theo Bản án dân sự phúc thẩm số 38/2025/DS-PT ngày 11/11/2025. Bản án xác định ông Trần Th. Nh. (trú tại 85 đường Trần Hưng Đạo) có nghĩa vụ tháo dỡ phần công trình xây dựng lấn chiếm diện tích 14,2m² tại số 87 đường Trần Hưng Đạo để trả lại không gian cho thửa đất của bà Trang.

Ngày 2/12/2025, THADS thành phố ban hành Quyết định THA số 1278/QĐ-THADS. Tuy nhiên, hết thời hạn tự nguyện thi hành án, ông Nh. không thực hiện nghĩa vụ.

Bà Trang cho biết đã nghiêm túc chấp hành các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng. “Ngay sau khi có quyết định THA, tôi đã tạm dừng kinh doanh, tháo dỡ, di dời tài sản ở khu vực liên quan để chờ bàn giao mặt bằng. Việc này khiến hoạt động kinh doanh đình trệ, thu nhập gia đình bị ảnh hưởng nặng nề”, bà Trang nói.

Theo bà Trang, việc chậm trễ kéo dài không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp đã được tòa án bảo vệ. “Tôi và đại diện pháp lý đã nhiều lần gửi đơn đề nghị, kiến nghị nhưng đến nay công trình lấn chiếm vẫn chưa được tháo dỡ. Tôi mong cơ quan THA và các cơ quan liên quan sớm có biện pháp dứt điểm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”, bà Trang bày tỏ.

Bà Trang cho rằng việc giải quyết khiếu nại trước đó của người phải THA đã khiến quy trình bị kéo dài. Trong khi đó, theo hồ sơ vụ án, kết luận giám định từ năm 2022 đã xác định việc tháo dỡ là hoàn toàn khả thi và bảo đảm an toàn kết cấu công trình. Gia đình bà Trang cũng đã nộp một phần chi phí hỗ trợ cho bên phải THA (40 triệu đồng).

Tiếp tục vận động tự nguyện thi hành

Trong khi đó, ông Nh. đã làm đơn khiếu nại Quyết định cưỡng chế THA với lý do cơ quan THA chưa xác minh điều kiện THA mà đã ra quyết định cưỡng chế. Về vấn đề này, Trưởng THA thành phố đã chấp nhận lý do khiếu nại và yêu cầu chấp hành viên Nguyễn Văn Long - người chịu trách nhiệm THA vụ việc phải “xác minh điều kiện THA”.

Theo chấp hành viên Nguyễn Văn Long, sau khi có yêu cầu xác minh điều kiện THA, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế vào ngày 31/3/2026. “Trên cơ sở xác minh, chúng tôi đã ban hành Thông báo số 309/TB-THADS ngày 2/4/2026, yêu cầu ông Trần Th. Nh. tháo dỡ công trình trong thời hạn 30 ngày. Đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm quy trình THA đúng quy định pháp luật”, ông Long thông tin.

Ông Long nhấn mạnh, cơ quan THA luôn ưu tiên vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện chấp hành. Việc tự tháo dỡ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tránh phát sinh các biện pháp cưỡng chế phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan.

Theo quy định, nếu hết thời hạn mà người phải THA vẫn không thực hiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo Điều 118 Luật THADS.

Không để kéo dài

Trước tình trạng đương sự chậm trễ THA, lãnh đạo THADS thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ. Phó Trưởng THADS thành phố Lê Ngọc Anh yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục cần thiết, đồng thời tăng cường làm việc với các bên để thống nhất phương án xử lý.

“Quan điểm của chúng tôi là phải bảo đảm bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm minh, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân. Trong thời gian tới, nếu đương sự không tự nguyện chấp hành, cơ quan THA sẽ triển khai cưỡng chế theo đúng quy định. Cưỡng chế THA là biện pháp cuối cùng, thường kéo theo nhiều chi phí và hệ lụy. Do đó, việc tự nguyện tháo dỡ vẫn là giải pháp tối ưu”, ông Lê Ngọc Anh khẳng định.

Từ thực tế vụ việc, các cơ quan chức năng khuyến nghị người phải THA cần nghiêm túc chấp hành bản án đã có hiệu lực. Việc cố tình chây ỳ không chỉ kéo dài thời gian mà còn có thể phát sinh thêm chi phí cưỡng chế, chi phí bảo quản tài sản, thậm chí chịu các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Trong khi đó, việc tự nguyện tháo dỡ và bàn giao mặt bằng sẽ giúp các bên nhanh chóng ổn định tình hình, giảm thiểu thiệt hại và tránh những phiền hà không đáng có.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan, hướng tới mục tiêu sớm hoàn tất việc tháo dỡ và bàn giao mặt bằng theo đúng bản án đã tuyên.