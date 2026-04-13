Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: Sớm đưa tài sản bảo đảm ra bán đấu giá

Tàu cá là loại tài sản đặc thù trong thực tiễn thi hành án dân sự (ảnh minh họa)

Áp lực lớn từ khối lượng tài sản phải xử lý

Năm 2025, công tác THA trên địa bàn thành phố Huế diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và điều kiện thực tiễn. Tổng số việc phải thi hành lên đến 8.498 việc, với tổng số tiền hơn 4.046 tỷ đồng. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 6.681 việc.

Kết quả THA về tiền đạt hơn 1.483 tỷ đồng, tương ứng hơn 52%, đạt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, kết quả THA về việc chỉ đạt 73%, chưa đạt yêu cầu đề ra. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến kết quả chưa cao chính là tiến độ xử lý tài sản bảo đảm THA còn chậm, nhất là việc tổ chức bán đấu giá (BĐG) tài sản.

Trong năm 2025, toàn thành phố có 59 việc BĐG thành với tổng giá trị hơn 333 tỷ đồng, nhưng vẫn còn 44 việc BĐG chưa thành với giá trị hơn 405 tỷ đồng. Nhiều tài sản đã BĐG thành nhưng chưa thể giao cho người trúng đấu giá. Trong 4 tháng gần đây, còn 62 việc đang trong quá trình BĐG với tổng giá trị hơn 433 tỷ đồng - một con số cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác xử lý tài sản.

Theo đánh giá của cơ quan THA, việc BĐG tài sản THA hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trước hết, nhiều tài sản phải tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người tham gia hoặc không thành công, kéo dài thời gian xử lý. Tâm lý e ngại của người mua đối với tài sản THA, nhất là các tài sản liên quan đến tranh chấp, cũng là một rào cản đáng kể.

Một số tài sản có tính đặc thù, phạm vi đối tượng có nhu cầu mua hạn chế; thị trường bất động sản có nhiều biến động khiến việc xác định giá và tổ chức đấu giá gặp khó khăn. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người phải THA chây ỳ, không tự nguyện giao tài sản, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Ông Lê Ngọc Anh, Phó THA thành phố cho biết: Việc chậm đưa tài sản ra bán đấu giá không chỉ làm kéo dài thời gian THA mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên liên quan. Đây là một trong những khâu then chốt cần được tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Bên cạnh yếu tố khách quan từ thị trường, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng ở một số vụ việc, việc tổ chức thi hành còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động trong xử lý tài sản.

Đẩy nhanh đấu giá, giải pháp then chốt

Trước yêu cầu thực tiễn, THA dân sự thành phố xác định việc sớm đưa tài sản bảo đảm ra BĐG là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả THA. Theo đó, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai đồng bộ; trước hết là thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá và đấu giá tài sản, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Cơ quan THA tăng cường vận động đương sự tự nguyện giao tài sản, thỏa thuận lựa chọn đơn vị thẩm định giá, đấu giá nhằm rút ngắn thời gian xử lý. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối, sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Ông Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị, chấp hành viên rà soát toàn bộ các vụ việc có tài sản, nhất là các tài sản có giá trị lớn, để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể. Quan điểm là phải làm quyết liệt, không để kéo dài gây thất thoát, lãng phí”.

Ở góc độ trực tiếp tổ chức THA, ông Nguyễn Văn Tuyến, Chấp hành viên THA thành phố cho rằng, yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản. “Chấp hành viên phải chủ động xác minh đầy đủ tình trạng pháp lý của tài sản ngay từ đầu, từ quyền sở hữu, quyền sử dụng đến quy hoạch, hiện trạng… để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình đấu giá”, ông Tuyến nói.

Theo ông Tuyến, việc phối hợp với các cơ quan như tài nguyên môi trường, chính quyền địa phương, ngân hàng… cần được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ hơn. Bên cạnh đó, cần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho chấp hành viên, nhất là kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp, kỹ năng vận động, thuyết phục đương sự. Khi làm tốt khâu này, nhiều vụ việc có thể được giải quyết nhanh chóng mà không cần áp dụng cưỡng chế.

Thời gian tới, THA thành phố Huế xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh xử lý tài sản thi hành án, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn, tài sản liên quan đến các tổ chức tín dụng và các vụ án tham nhũng, kinh tế. Theo đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tiến độ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chấp hành viên trong từng vụ việc.

Phó THA dân sự thành phố Lê Ngọc Anh khẳng định: “Việc sớm đưa tài sản bảo đảm ra BĐG không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu THA, mà còn góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp”.